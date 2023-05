Neue Technologien, Produktivitätsdruck und zu viel Verantwortung – das ist das dunkle Trio, das inzwischen jeden zweiten Angestellten in Deutschland belastet. Zumindest ist das ein Ergebnis einer internationalen Studie von Headspace, einer digitalen Plattform für psychische Gesundheit. Die Studie untersucht Ursachen von Stress und Burnout am Arbeitsplatz, in Deutschland wurden dafür rund 100 Geschäftsführer und 1000 Angestellte befragt.

Rund jeder dritte Mitarbeiter verspürt demnach täglich extrem hohen psychischen Druck bei der Arbeit. Vor allem das Verhalten von Führungskräften kann sich negativ auf die Gesundheit der Arbeitnehmer auswirken. Im Ländervergleich mit den Vereinigten Staaten, England und Australien ist die Belastung durch eine vom Management vorgegebene ungesunde Arbeitsmenge in Deutschland sogar am höchsten.

Außerdem leiden der Studie zufolge deutsche Arbeitnehmer am stärksten unter einer toxischen Arbeitskultur des Topmanagements. Das gehe so weit, dass 59 Prozent der Deutschen mindestens einmal in der Woche Angst vor der Arbeit haben. Schon der Gedanke daran löse dieses Gefühl aus. Fast jeder Fünfte verspüre täglich diese Furcht. Was besonders stresst, ist vor allem die Angst, noch mehr Verantwortung übernehmen zu müssen. Das äußerten 47 Prozent der Befragten. Dicht gefolgt von dem Gefühl der mangelnden Stabilität.

Technologien bereiten den Menschen Sorge

Was die Situation verschärft, sind innovative Technologien wie die Künstliche Intelligenz. Die Sorge, dadurch den Arbeitsplatz zu verlieren oder stark davon betroffen zu sein, plagt 39 Prozent. Befragt nach belastenden Themen außerhalb des Arbeitsplatzes, sagen 30 Prozent, dass sie um ihre Gesundheit besorgt seien. Und zwar so sehr, dass 29 Prozent befürchten, aufgrund erhöhter Arbeitsmenge und fehlenden Personals an Burnout zu erkranken. Wer glaubt, Familie mildere das ab, wird ernüchtert: Auf Platz drei der größten Stressmacher landet die Verantwortung für die eigenen Kinder.

All das hat Folgen. Nämlich das viel zitierte „Quiet Quitting“, also die Entscheidung, weder Überstunden noch Mehrarbeit, sondern nur noch das Nötigste innerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten zu erledigen. 24 Prozent der Befragten in Deutschland arbeiten ihre Aufgaben einfach nur ab. In den Vereinigten Staaten sagen lediglich 8 Prozent der Arbeitnehmer, sie seien nicht sonderlich engagiert.

Corona, Krieg und wirtschaftliche Krisen beeinträchtigen die Millennials (30 Prozent), also die zwischen 1980 und 1996 Geborenen, stärker als die Nachfolgegeneration Z, die besser mit den multiplen Krisenerfahrungen klarkommt. Ihre Fähigkeiten, mit dem ständigen Wandel umzugehen, scheinen weitaus höher. Hier geben nur 21 Prozent an, sich gegenüber dem Vorjahr psychisch belasteter zu fühlen. Mehr als die Hälfte, 53 Prozent, sagen, dass sie sich 2023 viel besser fühlen als noch 2022.

Angeblich sprechen inzwischen 94 Prozent der Führungskräfte offener über ihre psychische Gesundheit. Wobei 27 Prozent der Mitarbeiter bekennen, sich damit noch unwohl zu fühlen, und sich wünschen, ihre Vorgesetzten würden nicht über ihre mentale Gesundheit sprechen. Besonders unwohl fühlt sich die Generation der Babyboomer damit, die Hälfte findet diese Offenheit unangenehm. Ganz anders als die nachfolgenden Generationen: Generation Z (83 Prozent) und Millennials (79 Prozent) begrüßen die Offenheit.