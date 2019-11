Abwerbeversuche : Wie Sie Ihre Top-Mitarbeiter halten

Aktualisiert am

Manch einer möchte verhindern, dass Vorstandsmitglieder bei der Konkurrenz anheuern. Was man dabei über das nachvertragliche Wettbewerbsverbot und Karenzentschädigung wissen muss. Ein Gastbeitrag.

Liest man regelmäßig Zeitung, scheint es, als verließen häufig prominente Vorstandsmitglieder ihr Unternehmen in Richtung Konkurrenz. Solche Wechsel an der Spitze von Unternehmen werfen unweigerlich die Frage auf, warum sich Konzerne nicht davor schützen, dass hochrangige Mitarbeiter ausscheiden und kurze Zeit später bei direkten Konkurrenten anheuern.

Für Arbeitnehmer normiert das Handelsgesetzbuch das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Für Vorstände besteht grundsätzlich mehr Freiheit für individuelle Vereinbarungen. Nach deutscher Rechtsprechung sind nämlich die für Arbeitnehmer geltenden Normen nicht auf Organmitglieder anwendbar, weil diese auf die besondere Schutzwürdigkeit der Arbeitnehmer zugeschnitten seien. Der Europäische Gerichtshof hingegen hat in mehreren Fällen festgestellt, dass es sich bei Organmitgliedern um Arbeitnehmer im Sinne des europäischen Arbeitnehmerbegriffes handele, wenn diese in einem Abhängigkeits- oder Unterordnungsverhältnis zum Unternehmen stünden, was bei Fremdgeschäftsführern der Fall sei.