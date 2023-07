Küchenmonument: Die Berlinische Galerie in Berlin hatte sich vor Jahren eine Mitmach-Skulptur in einer riesigen Blase ausgedacht. Dort fanden Diskussionen über städtische Themen und gemeinschaftliches Kochen statt. Ein Beispiel dafür, wie Partizipation in Museen heute häufiger stattfindet. Bild: AFP

Heimatmuseen haben ein Imageproblem, finden die Studierenden: Sie liegen weitab vom Schuss, gelten als unmodern. Sie sitzen zu fünft zusammen und entwerfen ein Konzept für ein Haus im ländlichen Bayern. Anstatt darauf zu warten, dass Touristen und Einheimische es besuchen, soll sich das Museum sozusagen zu ihnen und nach draußen begeben. Könnten die Mitarbeiter eine Wanderung organisieren und während verschiedener Stopps am Wegesrand Ausstellungsstücke präsentieren, die jeweils zum Ort passen? „Die Besucher könnten dort einheimische Künstler treffen und mit ihnen malen und zeichnen“, schlägt eine Studentin vor.

Eine andere Gruppe denkt über ein Berliner Stadtmuseum nach. Ihr Vorschlag: Ein Boot fährt an der Spree entlang, möglichst vorbei an Orten, über deren Geschichte sich die Besucher an Bord informieren können. Eine dritte Studentinnengruppe diskutiert, ob und wie Menschen aus einem bestimmten Stadtviertel ihrem Stadtmuseum Gegenstände aus ihrem Alltag zur Verfügung stellen könnten. Sie überlegen: Können die Leute dazu passende Geschichten erzählen? Kann das Museum Exponate und Geschichten im Internet präsentieren? Und werden sich anschließend mehr Menschen für das Museum interessieren? Die Studierenden sind für das Fach Museumsmanagement und -kommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin eingeschrieben. Nachdem sie schon einen Bachelor in Judaistik, Kunstgeschichte oder einem anderen Fach haben, macht der Masterstudiengang sie mit dem Arbeitsalltag im Museum vertraut.