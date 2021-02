Anbiedern beim Chef : Auf der Schleimspur

Sie finden immer toll, was der Chef macht, und sagen das allen. Persönlich oder mit vielen Herzchen in sozialen Medien. Dabei bemerken Schleimer kaum, wie sie das Arbeitsklima vergiften.

Phantasielosigkeit in der Arbeitswelt mag ein Problem sein. Aber wenn es um einen bestimmten Kollegentypus geht, ist es damit vorbei. Dann sprudeln die Begriffe nur so: Speichellecker, Chefzäpfchen, Hofschranze, Groupie oder Brown-Nose. Für die Schleimer in der Belegschaft besteht kein Mangel an pointierten, wenn auch wenig schmeichelhaften Bezeichnungen. Für jene Spezies also, die über jeden auch noch so misslungenen Witz des Chefs schallend lacht, peinlicherweise einen auf Chefkumpel macht, vorauseilend gehorsam ist und immer alles ganz, ganz toll findet, was aus der Führungsetage kommt. Jedenfalls nach außen hin. Fälle zum Fremdschämen allesamt. Zum Teil sind Schleimer sogar recht erfolgreich mit dieser Methode. Wie textete schon die Hamburger Band Deichkind in ihrem Lied „Bück dich hoch“: „Klick dich, fax dich, mail dich hoch / Grapsch dich, quetsch dich, schleim dich hoch / Kick dich, box dich, schlaf dich hoch.“

Der Beischlaf muss es noch nicht mal sein, es geht auch zeitsparender und mit weniger körperlichem Einsatz. Dafür genügt ein virtueller Abstecher zu Twitter & Co. Erstaunlich, wer da wen „liked“, etwas Schmeichelhaftes postet, eine Empfehlung ausspricht, auf einen „fabelhaften“ Tweet eines „geschätzten Kollegen“ verweist, einen Workshop mit Sternchen krönt, die Ausstellung der Kollegen-Gattin lobpreist und Herzchen über Herzchen verteilt. Bei näherem Hinsehen und misstrauischem Googeln erweist sich der so gepriesene „Kollege“ aber als Vorgesetzter. Das Chef-Lobhudeln scheint durch virtuelle Plattformen zuzunehmen. Das findet auch der Psychologe, Berater und Coach Peter M. Jung aus Königswinter nahe Bonn. Soziale Medien seien auch in diesem Punkt ein „Beschleuniger“. Sie böten eine große Bühne, wo Schleimerei zuvor auf den Arbeitsplatz beschränkt gewesen sei. In Coronazeiten mit eingeschränkten Kontakten, sind sie oft sogar die einzige Möglichkeit.