Kränkungen am Arbeitsplatz : Nimm’s nicht so persönlich

Christian Martin überlegt kurz, bevor er zu erzählen beginnt. Es geht um die unangenehme Situation, die ihm vor gut zwei Monaten widerfahren ist: „Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen. Und total hilflos“, sagt er. Und ja, natürlich auch „sehr gekränkt“. Martin arbeitet als Projektmanager in der Kampagnenabteilung einer öffentlichen Institution. Fast alle in der Branche arbeiten als Freiberufler und projektbezogen, ständig herrscht Konkurrenzdruck um Aufträge, die weder üppig gesät noch üppig bezahlt sind.

Von der Führungsspitze wird der Druck sukzessive nach unten weitergegeben, auch Martins Vorgesetzter macht da keine Ausnahmen. Unter den Kollegen herrscht dennoch ein gutes Klima, „alle unterstützen sich gegenseitig“. Deswegen ist es für den 29-Jährigen, der in Wirklichkeit anders heißt, umso schlimmer, als sein Vorgesetzter es ihm in einem Team-Meeting nicht selbst überlässt zu erzählen, dass er in Teilzeit wechseln wird. „Im Gegenteil: Er hat das auch noch mit der Kritik verknüpft, dass eins meiner Projekte nun endgültig nicht rechtzeitig fertig wird.“