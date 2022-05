Ist weniger wirklich mehr? : Wie die Vier-Tage-Woche die Produktivität steigern soll

Wer an einem Freitag bei Bike Citizens anruft, erreicht nur den Anrufbeantworter. Denn freitags haben alle 35 Beschäftigten des Grazer Entwicklers und Anbieters einer Navigations-App für Fahrräder frei. Seit 2014 arbeiten alle Angestellten des Unternehmens nur noch 36 der in Österreich meist üblichen 38,5 Wochenarbeitsstunden – und das nur von Montag bis Donnerstag.

„Am Anfang war es für mich schon eine Umstellung, neun Stunden am Tag an nur vier Tagen zu arbeiten“, sagt Tanja Koller, seit Ende 2020 an Bord. Doch schnell hat sich die 25 Jahre alte Personalmanagerin des Unternehmens an die neuen Arbeitszeiten gewöhnt und schätzt sie nun sehr. „Bei meinen vorherigen Arbeitgebern habe ich im Schichtdienst oft zwischen 6 und 24 Uhr auch am Wochenende gearbeitet. Das hat das Abschalten oft schwer gemacht.“

Heute genießen ihre Kollegen und sie es, den Wocheneinkauf schon am Freitag in angenehm leeren Supermärkten zu erledigen, das Sportprogramm in verwaisten Fitnessstudios zu absolvieren oder Ausflüge fernab des Wochenendtourismus zu genießen. Oder den Freitag einem Ehrenamt zu widmen, wie etwa ein Kollege, der monatlich beim Rettungsdienst eine Nachtschicht fährt.

Unternehmen von Bielefeld bis Belgien sind dabei

Das Grazer Unternehmen ist längst nicht mehr das einzige auf weiter Flur, das eine Verkürzung der Arbeitszeit eingeführt hat. In aller Munde ist schon seit Längerem die 2017 gegründete Digitalagentur und Unternehmensberatung Rheingans aus Bielefeld. Zügig führte Gründer Lasse Rheingans als erster Unternehmer in Deutschland den Fünf-Stunden-Tag ein – bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch. Für ihn eine Erfolgsgeschichte, über die er 2019 ein Buch schrieb, um andere zu inspirieren.