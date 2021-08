Münchner Unternehmen Techcast : KI verkuppelt passende Geschäftspartner

Aktualisiert am

Rosemarie Schuster ist eigentlich ausgebildete Erzieherin, doch dann zog es sie in die Welt der Künstlichen Intelligenz. Heute vermittelt ihr Unternehmen Techcast Geschäftspartner mit gleichen Zielen und Interessen.

Homeoffice und Lockdown haben virtuellen Konferenzen, Kongressen, Aktionärstreffen, Schulungen, Mitarbeiterversammlungen oder Messen richtig Auftrieb gegeben. An deren Stellenwert wird sich aus Sicht von Rosemarie Schuster nach Corona wenig ändern. Digitale Video- und Streaming-Veranstaltungen sind für die Gründerin und Geschäftsführerin der Münchner Online-Plattform Techcast nicht mehr wegzudenken. Diese Veranstaltungsformate werden sich mit neuen Elementen dynamisch weiterentwickeln, allein schon um Defizite und Vorbehalte im Vergleich zu realen Bedingungen abzubauen. Das gilt genauso für den Langweiligkeitsfaktor, der mit überlangen Digital-Präsentationen verbunden sein kann.

„Matchen“ heißt ein Trend. Virtuelle Kaffeepausen sind zu einer beliebten Ablenkung und zum Mittel für soziale Kontakte im digitalen Raum geworden. „Matchen“ indes dient nicht einem Pläuschchen. Es soll gezielt Gesprächspartner zusammenbringen, die zueinander passen, sich Wichtiges und Ge­schäftliches zu sagen haben, damit am Ende für beide ein Nutzen herauskommt. Online- und Hybrid-Veranstaltungen kommen so dem Erlebnis vor Ort ein Stück näher, als säße man sich real am Konferenztisch gegenüber.