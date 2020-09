Bewerben in Corona-Zeiten : Mit Maske, Abstand und viel Bammel

Wer in diesen Zeiten Vorstellungsgespräche führt, muss mit einigen Veränderungen klarkommen. Was hilft und was Bewerber lieber vermeiden sollten.

In diesen Tagen gibt Ajlin Ajeti ihre Bachelor-Arbeit im Fach BWL ab. Seit dem 1. September ist sie „rein theoretisch auf dem Arbeitsmarkt“, sagt die 22 Jahre alte Studentin. Weil sich eine interessante Möglichkeit bot – die DRK Kliniken Berlin suchten nach einer Recruiterin, Ajetis Studienschwerpunkt passte gut dazu –, entschloss sie sich zu einer Bewerbung, Corona-Krise hin oder her. Als sie ihre schriftlichen Unterlagen eingereicht hatte, war sie trotzdem etwas unsicher, wie der weitere Bewerbungsprozess ablaufen würde. „Ich fragte mich, ob das Vorstellungsgespräch wohl persönlich oder per Videokonferenz sein würde, aber ich hatte auch Bedenken, ob in diesen Zeiten überhaupt sehr viele Neueinstellungen stattfinden. Deshalb war ich ziemlich angespannt.“

Wie Ajeti geht es vielen Bewerbern in diesen Corona-Tagen. Wer die Universität verlässt, sich nach der Schule nach einem Ausbildungsplatz umsieht, wer sein Unternehmen wechseln möchte oder seine Stelle verloren hat, der muss sich mit noch viel mehr Fragen auseinandersetzen als Bewerber in der Vergangenheit. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, zum Beispiel: Ist ein Ellenbogencheck, wie jetzt mancherorts zur Begrüßung üblich, albern oder angemessen? Ziehe ich meinen Mundschutz aus, wenn ich dem Personalmanager gegenübersitze?