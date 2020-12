Weniger Erstsemester : Der Maschinenbau bangt um seine Ingenieure

Im deutschen Maschinenbau arbeiten rund 200.000 Ingenieure – das ist fast jeder Fünfte unter den Beschäftigten dieser Branche. Kein Wunder also, dass dort neue Zahlen über Studienanfänger in den Ingenieurwissenschaften als Warnsignal empfunden werden. Zwar gibt es derzeit trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Vergleich zum vergangenen Wintersemester mehr Studierende an deutschen Hochschulen, die Zahl der Studienanfänger ist jedoch etwas zurückgegangen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

In einigen Ingenieurfächern fiel der Rückgang besonders deutlich aus: Im Maschinenbau begannen 9,6 Prozent weniger junge Menschen ein Studium, in der Elektrotechnik waren es sogar 14,5 Prozent weniger. In der Informatik lag das Minus bei 4,8 Prozent; dabei war die Zahl der Studenten in diesem Fach in den vergangenen Jahren stark gestiegen, der Rückgang im aktuellen Wintersemester ist der erste seit dem Jahr 2012.

Karriereperspektiven weiter gut

Auch am Arbeitsmarkt hat die Nachfrage nach Ingenieuren aufgrund der schwachen Konjunktur nachgelassen. Hartmut Rauen, stellvertretender Geschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA, rechnet aber mittel- und langfristig trotzdem mit einem großen Bedarf an gut ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren im Maschinen- und Anlagenbau. Er sagte: „Die Entwicklung der Studienanfängerzahlen bereitet uns große Sorgen.“ Die Branche brauche gut ausgebildeten Ingenieur-Nachwuchs, „ um ihre internationale Spitzenstellung behaupten zu können“.

Karriereperspektiven gebe es ohnehin genug, technische Herausforderungen mit der Digitalisierung oder der Dekarbonisierung ebenso. Dass Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik überproportional vom Rückgang betroffen sind, hängt auch mit der Struktur den Studentenschaft zusammen. Die Ingenieurwissenschaften haben traditionell einen hohen Anteil an ausländischen Studierenden, er lag im Wintersemester 2019/2020 bei 28 Prozent. Corona hat viele offenbar veranlasst, ihre Pläne aufzuschieben oder sogar aufzugeben.