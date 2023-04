Österreichs Weiterbildungssystem ist für Deutschland neuerdings ein Modell. Im kleinen Nachbarland können Beschäftigte für höchstens ein Jahr eine berufliche Auszeit für eine Aus- oder Weiterbildung nehmen – oder eine Bildungsteilzeit für bis zu zwei Jahre. Wer eine sogenannte Bildungskarenz macht, kann ein Weiterbildungsgeld bekommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, auch in Deutschland sollten sich Beschäftigte künftig ein Jahr beruflich weiterbilden können, wenn sie und der Arbeitgeber sich zuvor darauf verständigt haben.

Durch die Bildungskarenz und Bildungsteilzeit sollen auch zwischen Bregenz und Wien die Bereitschaft der Arbeitnehmer zur Weiterbildung erhöht und die mit der Weiterbildung verbundenen Lohneinbußen ausgeglichen werden. Weiterbildungsmaßnahmen müssen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen und nicht bloß der persönlichen Erbauung dienen – gleichzeitig ist keine Prüfung einer arbeitsmarktpolitischen Sinnhaftigkeit der gewählten Ausbildung vorgegeben, somit wird die Ausbildung vom Arbeitsmarktservice (AMS) auch nicht bewertet. Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld können vom staatlichen Arbeitsmarktservice an Beschäftigte während einer Bildungskarenz oder während einer Freistellung gegen Entfall der Bezüge gewährt werden.

Freiwilligkeit statt Rechtsanspruch

Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmer zumindest sechs Monate ununterbrochen beim gleichen Arbeitgeber in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis waren. Für ein Unternehmen ist es vorteilhaft, dass bei vollen Auftragsbüchern eine besser ausgebildete Arbeitskraft zurückkommt. Beschäftigte wiederum hätten den Vorteil neben der höheren Qualifizierung bessere Chancen und Verdienstmöglichkeiten zu bekommen, heißt es.

Einen Rechtsanspruch auf die Auszeit gibt es nicht, sie beruht vielmehr auf Freiwilligkeit. Für Arbeitnehmer gibt es währenddessen keinen Kündigungsschutz. Das Weiterbildungsgeld für die Zeit der Bildungskarenz entspricht dem jeweils zustehenden Arbeitslosengeld. Darüber hinaus darf bis zur Geringfügigkeitsgrenze beim Arbeitgeber dazuverdient werden. Kurskosten und sonstige Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung allerdings werden nicht vom AMS übernommen und müssen selbst finanziert werden.

Auch wegen der Corona-Pandemie ist die Weiterbildungsoption verstärkt gefragt: Im ersten Halbjahr 2022 bezogen mehr als 16.600 Menschen Bildungskarenzgeld. Doch investiert bei gut vier Millionen abhängig Beschäftigten nur ein kleiner Teil in ihre Weiterbildung. Die Österreicher liegen deutlich unter dem internationalen Schnitt, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG), der Online-Jobplattform Stepstone und dem Stellenbörsen-Netzwerk „The Network“ aus dem Jahr 2019.

Auf der ganzen Welt nutzen zwei Drittel der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mindestens ein paar Wochen im Jahr für Weiterbildung. Spitzenreiter mit mehr als 80 Prozent sind Schwellenländer wie China und Iran.

Wo bleiben die positiven Effekte?

Über den Arbeitsmarkt-Beitrag des österreichischen Modells gibt es Unklarheit. Das Arbeitsministerium sagt dazu auf Nachfrage: Es gebe Hinweise aus früheren Evaluierungen, dass die Absolvierung der Bildungskarenz keine positiven oder leicht negative arbeitsmarktpolitische Effekte hat – also keine Beschäftigungs- oder Einkommenssteigerung. Der Anteil der Frauen, die unmittelbar im Anschluss an eine Elternkarenz eine Bildungskarenz absolvieren, wächst deutlich. Generell seien die Anforderungen an die Weiterbildungsmaßnahmen sehr gering, und die Bildungskarenz habe somit nicht in jedem Fall einen signifikanten Beitrag zur Besserqualifizierung der Teilnehmer leisten können.

Ökonomen sehen hier eigentlich keine „Qualifizierungs-Maßnahme“. „Es ist nur teilweise eine fachliche (Weiter-)Qualifizierung und aus meiner Sicht daher auch nur bedingt eine Möglichkeit, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen“, sagt Stefan Vogenhuber vom Wiener Institut für Höhere Studien (IHS). Zu wenig seien die Arbeitgeber in die Art der Maßnahme eingebunden. Sie müssen zwar zustimmen, und tun das eher, wenn sie nicht unmittelbar auf die Arbeitskraft angewiesen sind, auch vielleicht, um betriebliche Engpässe zu überbrücken.

Kritik an den Weiterbildungs-Motiven

Anekdotische Evidenz aus dem Umfeld eines späteren Arbeitsmarktforschers zeigt, dass viele Akademiker in Österreich die Bildungskarenz einfach konsumieren: Sie nutzen sie eher zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Reisen verbunden mit Sprachkursen, zur Burn-out-Prävention, um ein Buch zu schreiben, durchaus auch zur fachlichen Umorientierung oder Neuausrichtung. Christian Helmenstein, Leiter des deutsch-österreichischen Economica Instituts, wundert sich, dass Österreich hier eine Referenz ist. „Mir scheint, dass die Bildungskarenz in Österreich in ihrer derzeitigen Ausgestaltung keinen Vorbildcharakter aufweist. In nicht seltenen Fällen dürfte sie eher als beziehungsschonende Variante einer verzögerten Trennung von Dienstnehmer und Dienstgeber dienen. Als vorbildlich vermag ich an der Bildungskarenz a l’autrichien nur einen Aspekt zu entdecken: Dass es sie überhaupt gibt.“

Helmenstein empfiehlt ein ein- oder zweisemestriges Sabbatical, um allen Beschäftigten eine systematische Investition in ihr Humankapitale zu ermöglichen. Um dies aus Unternehmenssicht handhabbar zu gestalten, könnte ein solches Sabbatical im Altersintervall zwischen 45 und 52 Jahren konsumiert werden – innerhalb eines siebenjährigen Konjunkturzyklus sollte sich eine Periode der Unterbeschäftigung finden lassen, die für eine solche Investition genutzt werden könnte.

Helmenstein rät darüber hinaus dazu, dass das Sabbatical einem formalen Curriculum einschließlich Prüfungen folgt und zu formalen Abschlüssen führt. Die erfolgreiche Teilnahme mit Abschluss könnte zusätzlich mit einem synthetischen Rentenanrechnungswert belohnt oder anderweitig inzentiviert werden, glaubt er.