Wer in einem „Escape Room“ festsitzt, ist eingesperrt und sucht den Weg in die Freiheit. Insofern weckt die neue Schulungsmethode, mit der Volkswagen seine Beschäftigten in Wolfsburg für den Bau von Elektroautos vorbereitet, nicht automatisch positive Assoziationen. Im Werk sind sie trotzdem stolz auf die Idee, mit der Europas größter Autokonzern den Umbruch und die neue Antriebstechnik „spielerisch“ erlebbar machen will. Und irgendwie stimmt es dann doch: VW, gefangen in der alten Welt der Verbrenner, bricht aus und orientiert sich neu.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Bis 2025 will der Konzern an seinem Stammsitz alle 22.000 Beschäftigten der Produktion durch einen neuen „eMotion Room“ schleusen – Teil des örtlichen Standorts der Volkswagen Group Academy, einer Sparte für Umschulung und Weiterbildung. Kern des Projekts ist ein Escape Room, wie man ihn vom trendigen Freizeitspiel für Familien, Freunde und Kollegen kennt, das es inzwischen in vielen Städten gibt. Nur dass Teilnehmer in Wolfsburg nicht den Weg aus dem Geisterhaus, dem Grab des Pharao oder etwas Ähnlichem finden müssen. Stattdessen bahnen sie sich mit Rätseln zur E-Mobilität ihren Weg durch drei miteinander verbundene Kammern.

50.000 Beschäftigte müssen umgeschult werden

Solche Angebote habe es schon in Zwickau und Emden gegeben, wo VW seine Werke auf E-Autos umgestellt hat, sagt Personalvorstand Gunnar Kilian. Die Erfahrungen seien gut. Daher setze der Konzern „dieses erfolgreiche Konzept nun im Stammwerk Wolfsburg um“. Dort laufen bisher nur Verbrenner vom Band. Aber im Herbst beginnt die Produktion des vollelektrischen Kompaktwagens ID.3, erst in Teilmontage, in der vorgefertigte Komponenten zusammengefügt werden. Kommendes Jahr startet dann die Vollfertigung. 2026 soll Wolfsburg ein weiteres E-Modell bekommen, ein SUV von der Größe des heutigen Tiguan. Natürlich reicht der Escape Room nicht, um die ganz andere Bauweise zu vermitteln und Schrauber für die neuen Autos umzuschulen.

Dafür sind ganz andere Lehrgänge nötig, die schon begonnen haben und eine Menge Geld kosten. Nicht nur in Wolfsburg: In Summe müssen in den deutschen Werken der Volkswagen AG über die nächsten Jahre rund 50.000 Beschäftigte auf die neuen Aufgaben vorbereitet werden, berichtet Produktionschef Christian Vollmer. Trotzdem soll das Spiel nicht bloß Spaß bringen, sondern sich auszahlen, und sei es nur im Kampf um die „Stammtischhoheit“, wie eine Mitarbeiterin der Akademie sich ausdrückt. Soll heißen: Wenn Beschäftigte von VW die Wurzeln und Perspektiven der E-Mobilität besser kennen, können sie nach außen ein gutes Bild vermitteln – als private Botschafter der Transformation.

Los geht’s im 19. Jahrhundert

Der erste Raum versetzt Besucher ins 19. Jahrhundert, stilecht mit gemusterter Tapete, altem Klavier und messingbeschlagenen Leuchtern. Der Zweite führt über die Geschichte des Standorts Wolfsburg in die Gegenwart, der Dritte in die Zukunft – mit futuristischem Touchscreen von der Größe eines Küchentischs. Überall sind Aufgaben zu lösen, um Ausgänge zu öffnen und sich freizuspielen, notfalls mit Hilfe von Betreuern, die via Kamera in die Räume schauen. Innerhalb einer Stunde soll alles geschafft sein, zumindest für die meisten Arbeiter, die herkommen.

Mehr zum Thema 1/

Etwa ein Drittel – meist Beschäftigte, die in der Produktion direkt am Fahrzeug arbeiten und damit besonders betroffen sind – geht danach noch an weitere Stationen, die eine Vielzahl von Fakten vermitteln. Von Besonderheiten der Kühlschläuche im E-Auto bis zur Sicherheit in der Hochvolttechnik. Für diese Teilnehmer ist jeweils ein „eMotion Day“ eingeplant – sie sind also den ganzen Tag von ihrer Arbeit freigestellt.