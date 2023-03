Zum Ende des Gesprächs hält Natalie Lotzmann einen kleinen grasgrünen Ventilator in die Kamera, als wäre ein Videointerview eine Verkaufsschau. „Das ist ein sexy Gadget, das finden alle toll“, sagt sie lachend und nennt sogar den Hersteller (Remember). Seit knapp zwei Jahren hat Lotzmann so einen Taschenventilator immer dabei – für den Fall, dass die Hitze kommt. Vielleicht beim Interview. Mitten im Meeting. Bei einem Vortrag vor großem Pu­blikum. Dann zieht sie ihr Jackett und das Halstuch aus und schaltet den Ventilator an. Und spricht weiter. Keine Entschuldigung, keine Erklärung. „Es erfordert schon Selbstbewusstsein, das einfach zu machen“, sagt Lotzmann. Aber sie weiß: Wenn es darum geht, für Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden in der Arbeitswelt mehr Verständnis und bessere Bedingungen zu schaffen, braucht es Frontfrauen wie sie.

Gesträhnter Kurzhaarschnitt, Brille, eine zupackende, herzliche Art: Natalie Lotzmann ist Ärztin und Betriebswirtin und beim Softwareunternehmen SAP die oberste Fachfrau zum Thema Gesundheit. „Chief Medical Officer und Global Head of Health, Safety & Well-Being“ heißt das in der Sprache angloamerikanischer Leitungsfunktionen.