Was Corona auf Dauer verändert : (Schöne) neue Arbeitswelt

Bald wird fast alles wie vorher sein

Von einer Revolution kann keine Rede sein. Ich sehe eher temporäre Reaktionen und beschleunigte Anpassungsprozesse. Nolens volens verzichten kulturelle Einrichtungen und der Profisport auf ihr Publikum, die Gastronomie auf Gäste, die Tourismusbranche auf Reisende. Sobald das Virus unter Kontrolle ist, wird fast alles wie vorher sein. Vielleicht reduzieren die Unternehmen geschäftliche Fernreisen, gestatten oder verlangen mehr mobiles Arbeiten, doch all das ist keine Revolution. Auch die Beschleunigung eines bereits zuvor sichtbaren Wandels wie die Digitalisierung in Betrieben, im Pflege- und Gesundheitsbereich, beim Lehren und Lernen oder das bargeldlose Zahlen ist nichts anderes als eine schrittweise Entwicklung. Die Revolution muss also erst in Gang kommen: durch umweltfreundliches Wirtschaften, durch eine neue Bewertung systemrelevanter Tätigkeiten, durch eine gerechtere Verteilung auch unbezahlter Arbeit. Wir brauchen mehr Miteinander statt Gegeneinander.