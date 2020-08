Arbeitsrecht : Was Chefs in Corona-Zeiten dürfen

Darf mein Chef nach der Rückkehr aus meinem Urlaub einen Coronatest von mir fordern?

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Viele Arbeitnehmer wollen nach ihrem Urlaub wieder in ihren Betrieb zurück. Nach Anordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müssen sich neuerdings alle Reisenden, die aus Corona-Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, auf das Virus testen lassen. Für manchen ist ein Wattestäbchen, das tief in die Nase und den Rachen gesteckt wird, schon ein tiefer Eingriff in die eigene körperliche Unversehrtheit. Doch das muss gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Eindämmung des Coronavirus zurücktreten. Was aber, wenn Vorgesetzte noch mehr Gebiete für riskant halten als die offiziell deklarierten? Nach Einschätzung von Juristen können Chefs in diesem Fall nichts ausrichten. „Im Grundsatz würde ich sagen, es kann keinen Zwang für einen Coronatest geben. Denn der Arbeitgeber darf keine Gesundheitsdaten seiner Mitarbeiter erheben“, sagt Nathalie Oberthür, Vorsitzende des Ausschusses für Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV).