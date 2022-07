Neue Regeln ab August : Jetzt kehrt die Zettelwirtschaft zurück

Von August an gelten deutlich strengere Anforderungen an Arbeitsverträge nach dem sogenannten Nachweisgesetz. Die Arbeit von Personalabteilungen wird dadurch komplizierter. Unternehmen, die erforderliche Angaben zu den wesentlichen Vertragsbedingungen unrichtig oder unvollständig, nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise machen, droht eine Geldbuße von bis zu 2000 Euro je Fall. Auch diese Sanktionsregelung gehört zu den Neuerungen.

Unternehmen waren schon bislang verpflichtet, eine Vielzahl der wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen. Ein Nachweis in elektronischer Form war nicht vorgesehen. Nunmehr wird der Katalog an nachzuweisenden wesentlichen Vertragsbedingungen erweitert. Erforderlich sind künftig gesonderte Angaben zur Fälligkeit der einzelnen Vergütungsbestandteile: zum Grundentgelt, zur Überstundenvergütung, Boni, Zulagen, Sonderzahlungen und so weiter. Auch die Art der Auszahlung – ob diese bar oder bargeldlos erfolgt – ist aufzuführen.

Detaillierte Angaben sind außerdem zu den Arbeitszeiten einschließlich der Ruhepausen und Ruhezeiten erforderlich. Bei vereinbarter Schichtarbeit sind sowohl das Schichtsystem als auch der Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für eine Schichtänderung aufzuführen. Auf die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen ist hinzuweisen, ein etwaiger Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung ist zu dokumentieren. Auch das bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Unternehmen und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren ist zu erfassen.

Unternehmen müssen sich gut vorbereiten

Sprachlich neu gefasst wird auch die Informationspflicht des Arbeitgebers bei einem mehr als vierwöchigen ununterbrochenen Auslandsaufenthalt des Arbeitnehmers. Vor der Abreise muss der Arbeitnehmer unter anderem wesentliche Angaben über das Land, in dem die Arbeit geleistet wird, und die Dauer der im Ausland geplanten Arbeit bekommen. Außerdem muss er über die Währung in Kenntnis gesetzt werden, in der die Vergütung während des Aufenthalts gezahlt wird, einschließlich etwaiger, mit dem Aufenthalt verbundener Geld- oder Sachleistungen. Schließlich muss auch über die Voraussetzungen der Rückkehr informiert werden. Fällt ein Auslandsaufenthalt in den Anwendungsbereich der EU-Entsenderichtlinie, kommen weitere Informationspflichten hinzu.

Dieser kurze Überblick zeigt: Unternehmen müssen bis zum 1. August gut vorbereitet sein, um alle Sachverhaltskonstellationen ordnungsgemäß in ihren Verträgen abzubilden. Gerade in Unternehmen, die mit unterschiedlichen Vertragsmustern arbeiten (unbefristet, befristet, mit/ohne Anwendung von Tarifverträgen und anderes mehr), entsteht erheblicher Anpassungsbedarf. Leider sind die Neuregelungen keinesfalls immer eindeutig – was wegen der Bußgelddrohung umso schwerer wiegt. Wie genau sollen Unternehmen etwa Überstundenregelungen und die Vergütung bei Vertrauensarbeitszeit darstellen? Sollen sie bei Ruhepausen und Ruhezeiten nur die gesetzlichen Ausgangsregelungen angeben, die gegebenenfalls durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen ergänzt werden? Oder ist auch auf Ausnahmefälle hinzuweisen? Und wer einmal an der Gestaltung unterschiedlicher Schichtsysteme beteiligt war, die innerhalb eines Betriebs in unterschiedlichen Arbeitsbereichen gelten, wird schnell merken, welche Arbeitsaufgabe der Gesetzgeber den Arbeitgebern in nur wenigen Wochen zumutet.

Nicht genutzt hat der Gesetzgeber leider die Möglichkeit, im Nachweisgesetz die elektronische Form zuzulassen, so wie man es im Zeitalter der Digitalisierung erwarten könnte. Die bisherige Regelung über den Ausschluss der elektronischen Form wurde beibehalten. Dadurch sind Unternehmen zur Vermeidung eines Bußgeldes gezwungen, zur Schriftform zurückzukehren, die in der Praxis oft nicht mehr eingehalten wurde. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen dasselbe Dokument eigenhändig unterschreiben. Gerade im Zeitalter der digitalen Personalakte ist das mehr als unverständlich, da Unternehmen zu Nachweiszwecken das Original aufbewahren müssen.

Worauf die Fristenregelung hinauslaufen wird

Unterschiedliche Fristen gelten für den Zeitpunkt, zu dem der Arbeitgeber einem neuen Beschäftigten den schriftlichen Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen vorzulegen hat: teilweise am ersten Arbeitstag, teilweise am siebten Kalendertag nach Beginn des Arbeitsverhältnisses und im Übrigen einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das ist praxisfern, da ein Unternehmen den Arbeitsvertrag nicht „aufteilen“ wird. Die Fristenregelung wird daher darauf hinauslaufen, dass der Nachweis bei Neueinstellungen gleich am ersten Arbeitstag vollständig erfolgen wird.

Ein neuer Arbeitsvertrag muss mit den Mitarbeitern, die schon vor dem 1. August beschäftigt wurden, aber nicht abgeschlossen werden. Sofern es der Mitarbeiter verlangt, ist ihm spätestens am siebten Tag nach Zugang der Aufforderung beim Arbeitgeber der Nachweis eines im Gesetz definierten Teils der wesentlichen Vertragsbedingungen auszuhändigen, im Übrigen spätestens einen Monat nach Zugang der Aufforderung durch den Mitarbeitenden.

Relevant wird nunmehr für Unternehmen auch eine Regelung, die bislang wenig Beachtung gefunden hat. Arbeitgeber müssen dem Mitarbeiter eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen spätestens einen Monat später schriftlich mitteilen. Dies gilt nur nicht bei einer Änderung der gesetzlichen Vorschriften, von Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. Aber auch bei Verstoß gegen diese Vorschrift droht dann ein Bußgeld.

Der Autor ist Anwalt der Kanzlei Dentons.