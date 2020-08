Männerdominanz in der Chirurgie : Operation Frau

Die Medizin wird weiblich, so ist immer wieder zu hören, aber dieser Trend geht an der Chirurgie vorbei. Während 6 von 10 Studierenden im Fach Medizin Frauen sind, ist von den Chirurgie-Assistenzärzten nur jede dritte eine Frau, von den Oberärzten nur knapp jede sechste und von den Leitenden Chirurgen nur jede zwanzigste. Von 38 Lehrstühlen für Chirurgie sind nur drei von Frauen besetzt. Doris Henne-Bruns, Direktorin der Chirurgischen Klinik an der Uni Ulm, war die erste von ihnen. „Ich habe die letzten Jahrzehnte immer darauf gewartet, dass sich etwas ändert“, sagt sie. „Doch hartnäckig bestehende Rollenbilder und die Gesundheitspolitik hindern Frauen immer noch daran, in der Chirurgie Karriere zu machen.“

Bis heute wurde hierzulande nie systematisch untersucht, woran das liegt. Ein Manko, denn wie soll man wissen, was man ändern soll, wenn man die Gründe gar nicht kennt? In anderen Ländern wird das Problem dagegen schon seit Jahren erforscht. Und wer sich mit Chirurginnen in Deutschland unterhält oder gar selbst einmal in der Chirurgie gearbeitet hat, weiß, dass es vielen Frauen hierzulande ähnlich geht. In einer Umfrage von 2019 unter 7409 angehenden Chirurgen aus den Vereinigten Staaten fühlte sich jede dritte Ärztin mehrmals pro Monat oder öfter schlecht behandelt.