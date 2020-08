Einsteig in fremde Branchen : Quer ins Glück

Ein Leben lang im selben Job tätig sein? Von wegen: Nur 40 Prozent der Fach- und Führungskräfte arbeiten noch in dem Bereich, auf den sie sich zu Beginn ihrer Laufbahn spezialisiert haben – so eine Studie der Online-Stellenplattform Stepstone. Aktuell finden sich dort unter dem Suchbegriff „Quereinsteiger“ knapp 1300 Treffer. Die Bandbreite erscheint zunächst groß, allerdings gibt es bei einigen Inserenten gar keine Rückmeldung auf eine Anfrage. „Manche Unternehmen inserieren nur, um zu zeigen: Uns gibt es auch noch.“ So beschreibt die Berliner Bewerbungsberaterin Sabine Letzner das Phänomen. Aber auch sie bestätigt, dass es den Trend zum Quereinstieg gerade in „Engpassberufen“ gebe. Hierzu zählt sie Lehrer, Erzieher und Pflegekräfte.

Niedersachsen etwa hat nach Angaben von Ulrich Schubert, stellvertretender Sprecher der Landesschulbehörde, im laufenden Schuljahr rund 1600 Quereinsteiger an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt, hauptsächlich an Ober- und Gesamtschulen in ländlicheren Gebieten. Die besten Chancen habe man als Quereinsteiger derzeit in den Fachrichtungen Fahrzeugtechnik, Sozialpädagogik, Elektrotechnik, Metalltechnik und Pflegewissenschaften. Welche Vorbildung und berufliche Erfahrung die Quereinsteiger mitbringen, werde von der Behörde nicht erfasst – ebenso wenig wisse man über das Alter der Kandidaten.