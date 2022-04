Berufe mit Ekelfaktor : Igitt – machst Du das wirklich?

Bettwanzen! Die Kundin glaubt, dass ihr Schlafzimmer davon befallen ist. Sie hat ihre Bettwäsche gewaschen und dann aufgeregt bei einem Experten für Schädlingsbekämpfung angerufen, bei Kai Scheffler. Der Geschäftsführer der Protectis Pest Control GmbH in Paderborn hat ihr geduldig zugehört. Als Schädlingsbekämpfer sei er ja „immer so ein bisschen Seelentröster“ und gut darin, zu deeskalieren und den Menschen die Panik zu nehmen, erzählt er später.

Mit Bettwanzen hatten Scheffler und seine Kollegen lange kaum etwas zu tun. Sie galten in Deutschland als ausgestorben. Durch die Globalisierung und andere Einflüsse sind sie wieder heimisch geworden. Dennoch: Die Probleme der Kundin könnten auch andere Ursachen haben, vielleicht ein Haustier, vermutet Scheffler, der den Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband leitet. Die Auftragsbücher von ihm und seinen Kollegen sind voll in diesen Tagen. Scheffler erzählt, dass viele Menschen durch die Pandemie feinfühliger geworden seien. Möglicherweise hausten schon lange Insekten in ihrer Zimmerecke oder Mäuse in ihrem Keller. „Dadurch, dass sie sich jetzt öfter daheim aufhalten, konzentrieren sie sich stärker auf diese Tiere – und entwickeln intensivere Gefühle“, sagt Kai Scheffler.