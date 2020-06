Tipps für den Berufsalltag : Von Admirälen für die Karriere lernen

Es hat in der Geschichte der Menschheit schon bessere Zeiten für Denkmäler gegeben. Besonders in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien – zwei Ländern, die ihren Militärs eigentlich immer wohlwollend gegenüberstanden – hat sich die Stimmung verändert, seitdem der Afroamerikaner George Floyd Ende Mai von Polizisten brutal getötet wurde. In der ganzen Welt protestieren seither Menschen unter dem Motto „Black lives matter“ gegen die Tat. Ihr Protest richtet sich aber nicht nur gegen aktuellen Rassismus, sondern vermehrt auch gegen mitunter fragwürdige Symbole aus früheren Zeiten – zum Beispiel die Statue des einstigen Sklavenhändlers Edward Colston, die die Menschen in der englischen Stadt Bristol vom Sockel stießen.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In Großbritannien trifft der Protest aber auch andere Statuen – nämlich Denkmäler für die berühmtesten Seefahrer der Landesgeschichte wie Francis Drake (1540-1596) oder Horatio Nelson (1758-1805), den Sieger der Seeschlacht von Trafalgar. Drake galt schon immer als ein Mann von ausgesuchter Grausamkeit und Befürworter des Sklavenhandels, was die Briten angesichts seiner zahlreichen Eroberungen für die Krone nicht davon abhielt, ihm einst in Plymouth ein eindrucksvolles Denkmal zu errichten. In einer Petition fordern viele Bürger der Stadt nun, das Denkmal zu entfernen. Gleiches gilt auch für ein Denkmal des Trafalgar-Helden Nelson, der sich in einem nach seinem Tode aufgetauchten Brief wohl gegen die Abschaffung des Sklavenhandels aussprach.

Übertriebene Faszination fürs Militärische

Ausgerechnet in solchen Zeiten ein Buch über bekannte Seefahrer mit dem Titel „Segeln gen Nord – Zehn Heldenreisen auf dem Weg zu wahrem Charakter“ (Finanzbuchverlag, 24,99 Euro, 304 Seiten) herauszubringen, wirkt da einerseits wie perfektes Timing. Auf der anderen Seite scheint es mindestens unglücklich, die Protagonisten des Buches als Helden zu bezeichnen. Denn zu ihnen zählen unter anderem eben Horatio Nelson und Francis Drake. Doch von dieser durch den Titel hervorgerufenen Irritation abgesehen, bietet das Buch des ehemaligen amerikanischen Admirals James Stavridis spannende Porträts berühmter Admiräle, aber auch von Seefahrern, die nicht jedem gleich ein Begriff sein dürften. So erzählt er auch von dem griechischen Heerführer Themistokles, der die Seeschlacht von Salamis gewann, vom in China legendären Marinekommandeur Zheng He und von Grace Hopper, einer der ersten Frauen, die in den Vereinigten Staaten den Rang einer Flottenadmiralin zugesprochen erhielt.

Dem früheren Admiral Stavridis ist ein flott geschriebenes Buch gelungen, das seinen Protagonisten mit Wohlwollen gegenübertritt, aber auch Kritik äußert, wenn es nötig ist. Zwei Leitfragen treiben ihn um: Was lässt sich von der Art und Weise, wie die Admiräle von einst ihre Flotten lenkten, für heutige Führungskräfte lernen?

Und welche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten haben ihnen ihre besonderen Karrieren ermöglicht? Es mag mit Blick auf historische Figuren zunächst ein wenig merkwürdig sein, einen Bezug zum modernen Berufsleben herzustellen. Aber dem Autor gelingt dies überraschend gut, wenn auch bei allen Schilderungen eine übertriebene Faszination fürs Militärische durchscheint, die angesichts seines ursprünglichen Berufs allerdings wenig verwunderlich ist.