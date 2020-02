Vielfalt in Unternehmen : Es geht um mehr als das Geschlecht

Seit dem 1. Oktober 2017 gibt es in Deutschland die Ehe für alle, seit gut einem Jahr steht das dritte Geschlecht im Personenstandsregister. Die meisten Dax-Konzerne haben inzwischen große Netzwerke für Schwule, und Lesben und seit einigen Jahren stellen sich gestandene Unternehmenschefs auf die Bühnen der Welt und erklären, wie wichtig sie Diversität für den Erfolg ihrer Konzerne halten. Es ist einer der größten Trends des vergangenen Jahrzehnts. „Im Mainstream ist das Thema noch nicht gelandet“, sagt SAP-Manager Ernesto Marinelli dennoch. Er leitet den Personalbereich des Konzerns für Europa, den Nahen Osten und China. Marinelli freut sich fast darüber: „Gott sei Dank, denn noch erzeugt das Thema Diversität Reibungseffekte, die uns herausfordern und innovativer denken lassen“, sagt er. Das habe positive Auswirkungen auf das Unternehmen. Generell glaubt er, dass die Mitarbeiter nur dann gute Leistungen bringen können, wenn sie akzeptiert würden: „Wir wollen, dass sich alle pudelwohl fühlen“, sagt Marinelli.

Die Akzeptanz sei gestiegen. Er berichtet von seinen eigenen Erfahrungen als homosexueller Mann: „Wenn ich in einem Meeting erwähne, dass ich einen Mann habe, wäre vor 15 Jahren der Satz gekommen: ,Oh, das wusste ich nicht‘“, sagt er. „Heute höre ich das nicht mehr“. Auch privat erlebe er viel mehr Akzeptanz, und das nicht nur in der Stadt, sondern auch in dem kleinen Ort mit nicht mal 2000 Einwohnern in der Nähe von Mannheim, in dem er lebt.