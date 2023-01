Urteil zu Betriebsratvergütung : Personalmanager in Erklärungsnot

Großverdiener: Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh in Braunschweig (September 2021) Bild: via REUTERS

Die Aufmerksamkeit war groß, als das Landgericht Braunschweig im Herbst 2021 ein lange erwartetes Urteil im Verfahren gegen mehrere Ex-Personalmanager des Volkswagen-Konzerns fällte. Die Staatsanwaltschaft hatte sie wegen des Vorwurfs der Untreue angeklagt – sie sollen Betriebsräten wie dem einstigen Arbeiterführer Bernd Osterloh zu hohe Gehälter bewilligt haben. Das Braunschweiger Gericht sprach die Angeklagten frei. Doch jetzt hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil wegen Fehlern auf Seiten der Kammer aufgehoben, ohne sich zur Frage des Untreuevorwurfs genauer zu positionieren. Das juristische Ringen um die Grundsatzfrage, wie Arbeitnehmervertreter korrekt zu vergüten sind, geht also in eine neue Runde.

750.000 Euro; so viel hatte der frühere VW-Betriebsratschef Osterloh in der Spitze verdient. Zu viel, fanden die Strafverfolger. Sie zogen gegen die beiden früheren Personalvorstände des VW-Konzerns, Horst Neumann und Karlheinz Blessing, den einstigen Personalchef der Marke VW, Jochen Schumm, und dessen Nachfolger Martin Rosik, heute im Vorstand der Konzerngesellschaft MAN Energy Solutions, vor Gericht. In Summe, so der Vorwurf, sollen sie durch überhöhte Zahlungen an Arbeitnehmervertreter einen Schaden von mehr als 4,5 Millionen Euro verursacht haben. Osterloh war in der Sache nur Zeuge. Gegen ihn laufen gesonderte Ermittlungen, die wegen der rechtlichen Unklarheiten im Prozess ge­gen die Manager derzeit ruhen.

VW als besonderer Fall

Das Kernproblem in dem Rechtsstreit ist, dass der Gesetzgeber keine klaren Vorgaben dazu macht, wie die Bezüge von Betriebsräten, zumal deren Spitzenvertreter, ermittelt werden sollen. Im seit Langem reformbedürftigen Betriebsverfassungsgesetz heißt es lediglich, dass die Mitglieder des Betriebsrats ihr Amt „unentgeltlich als Ehrenamt“ führen. Für die Tätigkeit an sich darf also keine Vergütung gezahlt werden. Weiter bestimmt der Gesetzgeber, dass die Mitglieder des Betriebsrats „ohne Minderung des Ar­beitsentgelts“ zu befreien seien. Weder dürften sie für ihre Tätigkeit benachteiligt noch belohnt werden. Doch bleibt unklar, was das konkret für die Höhe der Vergütung bedeutet.

Auch der BGH machte dazu am Dienstag in seiner Pressemeldung nur spärliche Angaben. Die genaue Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Fest steht jedenfalls, dass die obersten Strafrichter die Auffassung des Landgerichts in einem wichtigen Punkt teilen. Nach ihrer Auffassung kann grundsätzlich der Tatbestand einer Un­treue erfüllt sein, „wenn ein Vorstand oder Prokurist einer Aktiengesellschaft unter Verstoß gegen das betriebsverfassungsrechtliche Begünstigungsverbot ei­nem Mitglied des Betriebsrats ein überhöhtes Arbeitsentgelt gewährt“. Das Braunschweiger Gericht hatte diesen Punkt hervorgehoben, war aber zu dem Schluss gekommen, dass die Angeklagten nicht vorsätzlich handelten. Sie hätten sich auf Berater verlassen und Entscheidungsverfahren genutzt, die im Konzern seit Langem etabliert waren, hieß es.

Für viele Unternehmen wichtiges Thema

Um zu beurteilen, ob die strittigen Bezüge tatsächlich zu hoch waren, brauche man Informationen, die das Landgericht in seinem Urteil nicht liefere, heißt es nun vom BGH. „Der Senat vermag daher nicht zu beurteilen, ob die Bewilligung der monatlichen Entgelte und Bonuszahlungen den betriebsverfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht und ob das Landgericht auf zutreffender Grundlage einen Vorsatz der Angeklagten verneint hat.“

Die obersten Strafrichter rügen, dass dem Urteil nicht zu entnehmen sei, nach welchem System die Vergütung von VW-Angestellten generell geregelt gewesen sei und welche Kriterien für die Einordnung in verschiedene Gehaltsgruppen gälten. Unklar bleibe zudem, nach welchen Regeln ein Aufstieg in höhere „Entgeltgruppen“ sowie in die verschiedenen „Managementkreise“ vorgesehen war und welche Maßstäbe den Beschlüssen über Bonuszahlungen zugrunde lagen. Auch die Beweiswürdigung des Landgerichts zur Frage, ob die Manager vorsätzlich Pflichten verletzten, bewertet der BGH als lücken- und damit rechtsfehlerhaft. Eine andere Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht soll nun Klarheit schaffen.

Das Thema ist für viele Unternehmen in Deutschland relevant, hat aber im Fall von Europas größtem Autohersteller be­sondere Brisanz. VW steht immer wieder wegen seiner ungewöhnlichen Nähe zwischen Management, Arbeitnehmervertretern, dem Land Niedersachsen als Großaktionär und den Familien Porsche und Piëch in der Kritik. Die Rede ist von einem „System VW“, das den Konzern anfällig für Filz macht. Nachdem vor fünf Jahren erste Ermittlungen bekannt wurden, hatten die Wolfsburger ihre Zahlungspraxis geprüft. Mehrere Arbeitnehmervertreter, darunter auch Osterloh, wurden in ihrer Grundvergütung zurückgestuft – „moderat“, wie damals betont wurde. Konzern und Betriebsrat sehen sich seither auf der sicheren Seite, betonen aber unisono, dass die rund 50 Jahre alte Rechtsgrundlage für die Betriebsratsvergütung erneuert werden muss.