Urteil des BGH : Das Betriebsratsamt wird zum Karrierekiller

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jüngst die Freisprüche leitender Mitarbeiter der Volkswagen AG aufgehoben, die für die Festlegung der Vergütung freigestellter Betriebsratsmitglieder im Unternehmen verantwortlich waren. In der Zahlung vermeintlich zu hoher Gehälter und Boni sieht er eine strafbare Untreue. Der Fall muss neu verhandelt werden – eine Verurteilung ist näher gerückt (Az.: 6 StR 133/22).

Manche mögen dieses Urteil begrüßen und behaupten, der Praxis überhöhter Vergütungen von Betriebsratsmitgliedern werde endlich ein Ende bereitet. Diese Sicht geht jedoch an der Realität vorbei: Das Urteil kriminalisiert ein bisher in vielen Unternehmen übliches Vorgehen zur Festlegung der Vergütung freigestellter Betriebsratsmitglieder und wird in der Wirtschaft erheblichen Handlungsbedarf auslösen.