Aktualisiert am

Effizient handeln, obwohl das nicht so ganz genehmigt ist: Welchen Spielraum haben Mitarbeiter, Dinge zu beschleunigen?

Wie geht’s hier am besten weiter? Bild: AFP

Was haben Ahrtalkatastrophe, Arbeitszeiterfassung, existenzbedrohte Schweinehalter und Corona-Krise gemeinsam? In diesen Situationen und bei den geplanten Änderungen wollten Politiker den Betroffenen unbürokratisch helfen oder Lösungen finden. Das suggeriert, dass man es sonst gern umständlich macht, aber nun mal ein Auge zudrücken will. Alles einfach und fix erledigen. Statt langwierig zu prüfen, schnell durchwinken. Dann gibt es allseits strahlende Ge­sichter. Oder etwa nicht?

In Unternehmen wie auch in der öf­fentlichen Verwaltung dürfen die Mitarbeiter nicht nach Gutsherrenart arbeiten und urteilen. Nicht Sympathie, sondern Re­geln und Arbeitsanweisungen sind maßgeblich für Entscheidungen und Tä­tigkeiten, um Fehler und Willkür möglichst zu vermeiden. Wer wollte, dass einige nach Belieben viel und andere wenig bekommen? Bürokratie mit seinen staubigen Regeln gibt allseits Sicherheit: So­wohl den Arbeitnehmern als auch den Ar­beitgebern, dass die Arbeit richtig ge­macht und Missbrauch ausgeschlossen wird.