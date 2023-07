Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt : Bloß nicht alle in Helferjobs!

In anderen Ländern zählen schon 40 Prozent der Ukraineflüchtlinge als erwerbstätig. In Deutschland nicht – dafür soll hier die Vermittlung in Arbeit besonders nachhaltig sein. Geht das auf?

Deutschland hält sich zugute, Flüchtlingen besonders viel Unterstützung zur Integration zu bieten. Und es sind in immer mehr Branchen und Berufen Arbeitskräfte knapp. Insofern wirken erste Erkenntnisse zum Arbeitsmarkterfolg von Geflüchteten aus der Ukraine recht ernüchternd: Wie eine Studie der Industrieländerorganisation OECD ausweist, hatten in einigen europäischen Ländern schon im Herbst 2022 mehr als 40 Prozent der Neuankömmlinge eine Beschäftigung gefunden. Darunter sind Dänemark, die Niederlande und Groß­britan­nien. In Deutschland hingegen sind es bis heute nicht einmal ein Viertel, wie auch aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bestätigen.

Das legt zumindest die Frage nahe, ob mit den sozialstaatlichen und inte­grationspolitischen Flankierungen hierzulande womöglich doch nicht alles so gut läuft wie gedacht. Ganz ähnliche Befunde wie die OECD hat im Frühjahr auch die EU-Kommission zusammengestellt. Sie bescheinigte etwa den Niederlanden, dass dort schon zwei Drittel der Ukraineflüchtlinge in Arbeit seien. In allen Publikationen wird zwar darauf hingewiesen, dass solche Zahlenvergleiche mit großer Vorsicht zu betrachten seien, weil es bisher nur Schätzungen anhand nicht einheitlicher nationaler Datengrundlagen gebe. Die Kernaussage aber bleibt: Gemessen an der Beschäftigungsquote zählt Deutschland zu den Ländern mit „langsamerem Fortschritt“, wie es die OECD formuliert hat.