Die Karrierefrage : Was tun, wenn der Rücken schmerzt?

„Ich habe Rücken!“ Das sagt fast jeder mal. Spritzen, Gymnastik, Verhaltenstherapie – was hilft und was nicht? Die Karrierefrage.

Warum dem jungen Mann plötzlich schwindelig wurde und er stürzte, konnten die Ärzte später nie klären. Vielleicht war dem 30-Jährigen auf einmal alles zu viel geworden: der Job, seine Partnerin, die Eltern, der kranke Bruder. Der Mann fiel so unglücklich, dass er sich das Kiefergelenk brach. Der Bruch heilte zwar gut, aber ein halbes Jahr später fängt es im Rücken an zu schmerzen.

Drückend, ziehend, fast ständig, manchmal brennend. Monatelang macht der Mann Physiotherapie, lässt sich vom Osteopathen behandeln, nimmt Tabletten und probiert Elektroakupunktur. Nichts hilft dauerhaft, die Schmerzen kommen immer wieder. Dominik Irnich, Leiter der Schmerzambulanz am Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erinnert sich noch genau an den Mann. „Er war völlig verzweifelt, weil keiner die Schmerzen in den Griff bekam.“