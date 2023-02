Tücken und Chancen : So ist die Kirche als Arbeitgeber

Romuald Adamek kämpfte lange um seinen Job. Der katholische Chefarzt war 2008 gekündigt worden, weil er nach einer Scheidung wieder heiraten wollte. Sein Arbeitgeber war der Meinung, es sei eine „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung“ an eine Führungskraft in einem katholischen Krankenhaus, das unauflösbare Ehegelübde zu respektieren. Es folgte ein zehn Jahre langer Rechtsstreit, der vor dem Europäischen Gerichtshof endete. Dieser urteilte am 9. November 2018, es handle sich um Diskriminierung, wenn ein Arbeitgeber von seinen katholischen Führungskräften eine strengere Befolgung der katholischen Rechts- und Sittenvorschriften verlange als von den nichtkatholischen. Wie oft evangelische Ärzte heiraten, war dem St. Vinzenz Krankenhaus in Düsseldorf scheinbar gleichgültig.

Im Jahr 2020 erhielt Romuald Adamek abermals eine Kündigung und wechselte den Arbeitgeber. Auch wenn er am Ende aufgab: Sein Fall und ähn­liche Streitigkeiten haben auf dem kirchlichen Arbeitsmarkt einiges in Bewegung gebracht.



Schon 2015 hatten die Katholiken ihre Bestimmungen ­entschärft. Eine Wiederheirat eines ka­tholischen Beschäftigten sollte nur noch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, wenn sie ein „erhebliches Ärgernis“ für die Dienstgemeinschaft darstellte. Anfang 2022 starteten mehr als 100 000 nicht heterosexuelle Menschen mit „Out In Church“ eine Kampagne. Sie wollten erreichen, dass sich kirchliche Kindergärten, Kliniken oder Schulen gar nicht mehr in das Privatleben ihrer Be­schäftigen einmischen. In Zeiten, in de­nen der Gesetzgeber vorschreibt, dass bei Stellenanzeigen der potenzielle Interessentenkreis mit einem „w“ für weiblich, einem „m“ für männlich und einem „d“ für divers angesprochen werden muss, sahen die alten Anforderungen kirch­licher Arbeitgeber ziemlich rückständig aus.



Im November 2022 verkündete die Deutsche Bischofskonferenz eine Modifikation ihrer „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“, die Rechte und Pflichten auf der Ebene des Individualarbeitsrechts regelt. Die Verantwortung für das kirchliche Profil und den guten Ruf einer Organisation verorteten die Bischöfe nun beim Arbeitgeber, nicht mehr beim Einzelnen. Ob Pastoralreferenten oder Erzieherinnen in einer schwulen oder lesbischen Partnerschaft leben, ob katholische Lehrer oder Ärzte ein zweites Mal heiraten möchten – dieser sogenannte Kern des Privatlebens müsste nach der Empfehlung der Bischöfe künftig für katholische Arbeitgeber unantastbar sein. Hintertürchen gibt es dennoch. Der Beschluss muss zum Beispiel erst noch in den Bistümern und Erzbistümern in diözesanes Recht umgesetzt werden. Sie entscheiden selbständig – dadurch kann es derzeit noch Unterschiede geben, je nach Region.