Serie „Krisenberufe“ : „Wir sind ein Seismograph für Krisen jeder Art“

Auf die Frage, ob große Krisen, gesellschaftliche oder persönliche, zwangsläufig in der Traumatherapie ankommen, nennt Marianne Rauwald nicht nur aktuelle Chiffren – Corona, Krieg, Klimawandel –, sondern auch vorherige: Tsunami, Hanau, Libyen. Sie stehen für die Flutwellen in Asien an Weihnachten 2004 mit Zehntausenden Toten, für den rechtsterroristischen Anschlag in der hessischen Stadt vor mehr als zwei Jahren, bei dem neun Menschen getötet wurden, und für nordafrikanische Flüchtlingsrouten, auf denen Hilfesuchende seit Langem Gefahr, Gewalt und Unmenschlichkeit ausgesetzt sind.

„Wir sind ein Seismograph für Krisen jeder Art“, sagt Rauwald. „Sie kommen sehr schnell und zuverlässig bei uns an.“ Dabei lächelt sie. Sie lächelt oft, obwohl sie von viel Leid hört und an der Seele verletzte Menschen sieht. Es ist wohl eine Frage des Naturells. Vor allem aber die Gewissheit, an der richtigen Stelle zu sein, um diese Verletzungen zu lindern. Außerdem sagt sie: „Man hat sich ja auch entschieden.“ Soll heißen: In die Traumatherapie geht nicht, wer dünnhäutig, wenig belastbar, unsicher, instabil ist.

Diese Voraussetzungen teilt sie mit ihren Mitarbeitern Maria Schreiber und Pascal Ludwig, die an einem Sommerabend im Frankfurter Institut für Traumabearbeitung neben ihr sitzen. Es ist ein Erdgeschossraum in einem schönen Altbau, Holzboden, ein paar Korbsessel und Stühle, gut gefülltes Bücherregal, Blick durch große Fenster auf Balkon und Garten. Ein angenehmer Ort. Das ist wichtig. „Wir bemühen uns, in unseren Räumen so etwas wie eine heile Atmosphäre herzustellen“, sagt Rauwald, die das Institut leitet. „Patienten und Patientinnen reagieren oft sehr sensibel auf Räumlichkeiten.“ Sie ha­ben oft ja auch Unvorstellbares er­lebt.

Traumata seien „etwas sehr Körperliches“, sagt Pascal Ludwig. Kinder etwa registrierten oft kleinste Veränderungen in Räumen, die man selbst gar nicht wahrnehme. Er erinnert sich an einen Jungen, der ganz unruhig gewesen sei und er, Ludwig, sich diese Unruhe lange nicht habe erklären können. Erst nach einer ganzen Weile sei ihm aufgefallen: Ein Legostein, der immer an einer bestimmten Stelle im Regal gelegen hatte, war nicht mehr da. Dem Jungen war das nicht nur aufgefallen, es verunsicherte ihn. Mitunter bleibt es nicht bei Unruhe und Unsicherheit „Es gibt Therapiesitzungen, bei denen man denkt: Hoffentlich sieht das Zimmer danach noch so aus wie vorher“, sagt Ludwig. Neulich zum Beispiel musste ein Beistelltisch dran glauben, der die plötzliche Aggression eines Patienten nicht überstand. Worte und Haltung des Therapeuten-Trios signalisieren: Das gehört dazu. Es ist mehr als verständlich. Solange es nur Tische sind.

Das Institut hat drei Standorte in Frankfurt und rund dreißig Beschäftigte – wenige volle Stellen, mehr halbe oder noch weiter reduzierte, dazu Freiberufler. Es ist vieles in einem: ein Ort für Therapiesitzungen, Ambulanz, Weiterbildungseinrichtung, Anlaufstelle für Familien in Not, für beschützten Umgang oder Gutachten.

Es fehlt an professionellen Übersetzern

Kürzlich wurde Marianne Rauwald zum Frankfurter Flughafen gerufen, es war in mehrfacher Hinsicht ein typischer Einsatz: Es war Wochenende, aber auch hier gilt dieses „Man hat sich ja entschieden“. Es ist ein Ehrenkodex, die Erinnerung an die Wichtigkeit der eigenen Arbeit; es ging um eine geflüchtete Frau und ein Gutachten, um Themen wie mögliche psychische Gesundheitsstörungen, Traumafolgeschäden, Reisefähigkeit, letztlich um die Frage, ob eine Abschiebung zumutbar wäre. Rauwald konnte – auch dies nur allzu vertraut in der täglichen Arbeit – bei diesem Einsatz kein Gutachten ausstellen, weil die Sprachbarriere das verhinderte. Die Frau sprach französisch, und es war kein Übersetzer zur Hand. Oft scheitern große Aufgeben an kleinen Mängeln.