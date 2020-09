Teamarbeit und Führung : So gelingt der Frieden im Team

Vielleicht war es nie so wertvoll wie in Zeiten der Pandemie: Ein friedvoll-effizientes Miteinander im Team. Sich in Grabenkämpfen zu verlieren verhindert gute Lösungen. Führungskräfte, die bewusst in ihren Abteilungen zündeln, stammen aus einem anderen Jahrtausend. Doch auch der Grundsatz, Beschäftigte so zu behandeln, wie eine Führungskraft selbst behandelt werden will, hat inzwischen ausgedient, sagt der Psychologe Jürgen Walter. „Besser behandelt man andere so, wie sie behandelt werden wollen.“

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Oberflächlich betrachtet, verleitet das zu Typisierungen: In der Arbeitsgruppe prallen verschiedene Charaktere aufeinander, die Lauten, die Leisen, die Faulen, die Fleißigen. Sind sie in Kategorien sortiert, gibt es Stellschrauben, um sozusagen „artgerecht“ mit ihnen umzugehen und sie zu befrieden. Das müsste sich doch lernen lassen?! Darauf hoffen Unternehmen und schicken ihre Führungskräfte zum Seminar.