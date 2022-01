Stellenbörse Stepstone : Lieber Lasterfahrer als IT-Entwickler

Die Pandemie hat der Online-Stellenbörse zusätzlich in die Karten gespielt. Vor allem in Amerika wächst Stepstone rasant. Als nächstes dürfte der Gang an die Börse anstehen.

IT-Talente sind rar, aber noch dringender werden Lkw-Fahrer gesucht. In den ersten elf Monaten des Jahres 2021 lag nach einer Auswertung des amerikanischen Anzeigenportals Appcast der durchschnittliche Preis für eine ausgespielte Stellenanzeige für Softwareentwickler bei 22 Dollar. Um eine Bewerbung von einem Trucker zu bekommen, wurden hingegen im Durchschnitt 45 Dollar gezahlt. „Recruiter in Amerika sind gerade bereit, mehr Geld auszugeben, um geeignete Bewerber für die Einstellung eines Lkw-Fahrers zu finden, als für einen Java-Entwickler im Silicon Valley“, sagt Sebastian Dettmers. „Das hätten wir vor zehn Jahren nie für möglich gehalten.“

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Dettmers ist Chef des Düsseldorfer Stellenmarktunternehmens Stepstone , dem Appcast mehrheitlich gehört. Den größten Teil des Umsatzes von rund 800 Millionen Euro im Jahr macht das Unternehmen in Europa, aber Nordamerika wächst gerade am schnellsten – der Markt in den USA habe sich zuletzt verdreifacht. „Wir arbeiten dort auch mit Unternehmen zusammen, die kennt hier kaum jemand, dabei stellen die mehr Leute im Jahr ein als fast jeder Großkonzern in Deutschland“, sagt Dettmers.

„An allen Ecken und Enden fehlen Leute“

In mehr als 20 Ländern ist Stepstone unterwegs, die Vereinigten Staaten sind dabei ein spezieller Markt. In der größten Volkswirtschaft gibt es einerseits einen recht kompetitiven Arbeitsmarkt und andererseits eine strukturell niedrige Arbeitslosigkeit. Zudem wechseln Menschen in den USA viel öfter ihre Stelle. Das wiederum bringt auch den Stellenportalen mehr Umsatz.

Große Nachfrage kommt insbesondere aus Internet-Geschäftsmodellen. „Vor allem Unternehmen, die mit dem E-Commerce stark gewachsen sind – etwa Logistiker – und ohnehin einen großen Einstellungsbedarf haben, haben unsere Fähigkeit erkannt, Menschen zu finden und zu binden“, sagt Dettmers.

Auch die gestiegene Digitalisierung in der Corona-Krise hat dem Unternehmen genutzt: „In der Automatisierung des Recruitings hat uns die Pandemie natürlich in die Karten gespielt“, sagt Dettmers. „Praktisch alle Einstellungsprozesse finden jetzt in irgendeiner Form digital statt, früher waren das weniger als 20 Prozent.“

Den Schwung möchte Stepstone aus Amerika auch stärker nach Europa übertragen. „Die Arbeitsmärkte in Deutschland sind vergleichsweise unflexibel. Das ist auch schlecht für eine Wirtschaft, die sich in einer Transformation befindet“, sagt Dettmers. So sollten Unternehmen nicht mehr nur mit stetigen Karrierepfaden planen und sich auch auf Quereinsteiger einlassen. Nur mit Umschulung und Weiterbildung sei der Fachkräftemangel zu lösen. „Durch Instrumente wie Kurzarbeit ist der Arbeitsmarkt wie in Beton zementiert. Jetzt merken wir an allen Ecken und Enden, dass Leute fehlen. Wir brauchen eine höhere Flexibilität.“

Bewertung von mehr als 7 Milliarden Euro?

Einen guten Weg gehe der Burgerkonzern McDonald’s, findet Dettmers. Der automatisiert zunehmend seine Bestellprozesse, etwa durch Bildschirme, auf denen die Kunden selbst Essen und Getränke auswählen. Dafür werden dann mehr Mitarbeiter für den Service eingesetzt, was wiederum die Erfahrung für die Gäste verbessere. Die Sorge, dass die zunehmende Automatisierung Stellen kosten wird, hat der Stepstone-Chef nicht. „In unseren Märkten gibt es gerade keine Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Das ist für Unternehmen ein Riesenproblem. Wir lösen es für sie“, sagt Dettmers.