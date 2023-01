Start-up Snocks : Der Socken-Millionär

Die Mitschüler von Johannes Kliesch haben es geahnt. Damals, als seine rasante Karriere als Onlineunternehmer nicht in Ansätzen zu erkennen war, wählten sie ihn in einer Abstimmung als denjenigen unter ihnen, der es am ehesten zum Millionär bringt. Es war eine gewagte Prognose, denn Kliesch, Jahrgang 1994, hatte noch keine Ahnung, wohin mit ihm. Er muss schmunzeln, wenn er an den Vorschusslorbeer zurückdenkt. Geld habe er nun wirklich nicht im Kopf gehabt. Und es sollte ja auch noch ein längerer beruflicher Irrweg folgen, der eher für Chaos im Kopf als für einen geraden Karriereweg sprach.

Trotzdem ist Kliesch durchgestartet. Sein Unternehmen Snocks verkauft auf Onlinekanälen derart erfolgreich Socken und Unterwäsche, dass es als eines der „heißesten“ Start-ups gilt – am Sitz in Mannheim ohnehin, aber auch in der Region und darüber hinaus.

Auf der Forbes-Liste für Jung-Unternehmer

Klieschs Geschichte handelt vor allem von den Möglichkeiten des Onlinehandels und der sozialen Medien. Im Jahr 2016 von ihm und seinem Cousin Felix Bauer gegründet, kam Snocks 2021 auf einen Umsatz von 32 Millionen Euro. In diesem, Jahr sollen es 55 Millionen Euro sein. Inflation und Warenknappheit zum Trotz. „Wir haben unsere Preise zum Teil um 50 Prozent erhöhen müssen, und wir haben keine Beschwerden gehört“, sagt Kliesch. Die Entwicklung ließe sich auch in Quadratmetern angeben: Zuvor war Snocks auf rund 200 Quadratmetern zu Hause, seit dem Umzug in einen Neubau am Mannheimer Hauptbahnhof sind es mehr als 1000 Quadratmeter für mehr als 100 Beschäftigte: offene Architektur, viel Glas, kleine, junge Teams, Kaffeebar, Tischtennisplatte, Wohlfühlatmosphäre.

Nicht schlecht für einen zwar energiegeladenen, zwischendurch aber auch desorientierten Jungunternehmer, der es schon auf die „Forbes“-Liste der 30 bemerkenswertesten Unter-30-Jährigen in Europa geschafft hat.

Klicks, Likes, Bewertungen, Follower, Onlinereichweite

Kliesch hat ein durchschnittliches Abi, deshalb wundert ihn, dass er mal als schnellster Millionär seiner Schule ge­handelt wurde. Aber er war umtriebig und wusste, dass er etwas auf die Beine stellen wollte. Nur landete er zunächst in der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Neckar und in einem dualen Studium. Es war keine glückliche Wahl. „Ich war frustriert in der Bank und hatte keinen Bock auf diese Art Arbeit“, sagt er: „Aber es hat mich so richtig motiviert, etwas anderes zu suchen. Im Grunde kann ich dankbar sein.“

Seine neue Währung sollte etwas anderes sein: Klicks, Likes, Bewertungen, Follower, Onlinereichweite. Die Expertise auf diesem Gebiet, die Fähigkeit, Algorithmen zu verstehen und sie zu bedienen, haben das Unternehmen in eine neue Dimension geführt. Es ging los mit dem Marktplatz auf Amazon, auf dem jeder Geschäfte machen kann. Das von Snocks war vermeintlich simpel: Die Turnschuh-Fans Kliesch und Bauer ließen in China Socken für Sneaker produzieren, weil sie fanden, dass es keine überzeugende Marke gab, sondern nur das lieblose Klein-Klein großer Marken. Sie wollten es besser, cooler, funktionaler machen.

„Das war magisch“

Und digitaler, ohne Shops oder anderen betriebswirtschaftlichen Ballast. Die Logistik und alle IT-Leistungen übernahm, wie üblich bei derlei Partnerschaften, der Onlineriese aus Seattle. Ihr Startkapital: 4000 Euro. Es war gut angelegtes Geld. „Zu sehen, welche einfachen Möglichkeiten es auf Amazon gab, Geschäfte zu machen und dass es funktioniert – das war magisch für mich“, sagt Kliesch. Fortune gehörte dazu: „Als wir auf den Sockenmarkt gegangen sind, gab es vielleicht zehn Anbieter, heute sind es hundert. Wir hatten super viel Glück mit unserem Timing.“