Sprache im Beruf : Unsere Unworte 2021

Tschuldigung, das ist noch die alte Hand

Die Covid-19-Pandemie hat zu Körperlosigkeit geführt. Masken verdecken Gesichter und verstecken Mimik, Umarmungen sind ohnehin out. Und wer sich beruflich trifft, verbeugt sich sachte oder schlägt maximal Fäuste, Füße oder Ellenbogen kurz gegeneinander. Sowieso werden viele reale Treffen weiter durch Videokonferenzen ersetzt. Was an Physis anderswo fehlt, stößt aber gerade in den Bildschirmgesprächen immer wieder unangenehm auf. Zwar ist es ein Segen, dass Teilnehmer sich dort zu Wort melden können, indem sie ihre Hand digital recken. Doch wenn der Vorredner das Argument schon gebracht hat und das Konferenzsystem mal wieder zu langsam reagiert, kann es zäh werden. Zumal, wenn das Mikrofon noch stummgeschaltet ist. Wer dann aufgerufen wird, aber nichts mehr zu sagen hat oder sagen will, entgegnet gern einen Satz, der an „Schnee von gestern“ erinnert, nur makabrer: „Tschuldigung, das ist noch die alte Hand.“ Es wird wirklich Zeit, dass sich wieder alle von Angesicht zu Angesicht sehen, alte und vielleicht auch neue Hände schütteln und Diskussionen mit „Hat sich erledigt!“ nicht länger aufhalten. magr.

Multi-Space-Büro

Es klingt nach Aufbruch, nach – in dieser Gestaltung – noch nie Dagewesenem. Eine neue Innovation, überschlagen sich die Raumplaner und treiben den weißen Schimmel durch die schicke Arbeitswelt. Gemeint ist aber ein alter Hut, arbeitgeberfreundlich, weil preiswert und platzsparend, nämlich das mittelgute, alte Großraumbüro. Zugegebenermaßen, es wird aufgewertet, die Möbel sind geschmackvoll-modern, es sieht wohnlich aus, das Auge arbeitet mit . . ., aber all das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Menschen inmitten einer größeren Schar von Mitmenschen arbeiten und sich konzentrieren müssen. Will jeder Kopfarbeiter, der hochkomplexe Themen durchgrübelt, ins Multi-Space oder mit juckenden Kopfhörern da hocken, statt einfach mal die Tür zu schließen? Wo doch schon das Multitasking so ein ineffizienter Unfug ist. Will er sich wirklich in die Arbeitsbox zurückziehen im wuseligen „Marktplatz“, davon ist auch gerne modisch die Rede? Oder wünscht er sich sein Einzelbüro zurück? Tür zu, fertig. Um nicht zu vereinsamen, reicht ein muckeliger Gemeinschaftsraum. Also wenn schon, dann bitte auch vom Großraumbüro reden. Klingt nicht prickelnd, aber ehrlich. uka.