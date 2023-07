Aktualisiert am

Stefan Gäth ist eigentlich Hochschulprofessor. Als Unternehmer will er den Deutschen jetzt ein Nahrungsmittel schmackhaft machen, das nicht jedermanns Sache ist.

Stefan Gäth lehrt an der Universität Gießen, widmet sich aber auch einer wahren Schönheit unter den Algen. Bild: Foto Uwe Marx

Spirulina platensis mag es warm, deshalb ist es schweißtreibend, sie länger zu besuchen. „Sie darf nicht frieren“, sagt Stefan Gäth, der dieser Blaualgenart zwischen kleinen nordhessischen Dörfern eine kuschelige Heimat gegeben hat. Blau deshalb, weil sie unter UV-Licht diese Farbe annimmt. Unter Wasser leuchtet sie grün. Auf seiner Algenfarm wächst Spirulina in 50 mal 10 Meter großen, von transparentem Kunststoff überspannten Becken, es ist schwülheiß in ihrer Nähe. Heute brennt die Sonne besonders intensiv.

Gäth, bald Mitte sechzig und drahtig wie ein Marathonläufer, hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Der Abfallexperte der Universität Gießen ist einerseits Umweltpreisgewinner, andererseits wurde er in einem jahrelangen Verfahren zur Beihilfe am unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen verurteilt. Es ging um krebserregende Fasern, die ein Unternehmen, das ihn als Gutachter engagiert hatte, nicht ordnungsgemäß entsorgt hatte. Er habe harte Jahre erlebt wegen des langen, quälenden Gerichtsprozesses, sagt er. Das habe ihm zugesetzt und sei immer noch nicht komplett ausgestanden. Sein Ruf und seine Familie hätten gelitten. Für ihn ein Grund mehr, sich in sein Unternehmen und die Arbeit mit Spirulina platensis zu stürzen. Wenn auch kein schöner.