Aktualisiert am

So wichtig ist Familienfreundlichkeit für Väter

Prognos-Studie : So wichtig ist Familienfreundlichkeit für Väter

Laut der Studie im Auftrag des Familienministeriums haben viele Unternehmen auf diesem Gebiet noch Luft nach oben. Doch schon aus reinem Eigeninteresse sollte ihnen an einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelegen sein.

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen wird noch immer als Frauen- und Mütterproblem verbucht. Doch Arbeitgeber sollten sich wappnen: Für Väter ist Familienfreundlichkeit mittlerweile ein entscheidendes Kriterium für die Wahl oder den Wechsel ihres Arbeitsplatzes. Unternehmen, die das nicht verstehen (wollen) und die Väter auch nicht ausreichend beim Spagat zwischen Arbeit und Beruf unterstützen, drohen in Zeiten des Fachkräftemangels zunehmend ins Hintertreffen zu geraten.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Jeder zehnte Vater habe schon einmal den Arbeitgeber gewechselt, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, heißt es einer Prognos-Studie zu der kritischen Frage „Wie väterfreundlich ist die deutsche Wirtschaft?“. Im­merhin 17 Prozent der Väter denken aus familiären Gründen „häufig“ und weitere 23 Prozent „manchmal“ über einen solchen Schritt nach. Jüngere Väter spielen – wenig überraschend – häufiger mit dem Gedanken, sich aus familiären Gründen einen neuen Job zu suchen als ältere. Aber auch die Zahl der Kinder spielt eine Rolle für die Wechselbereitschaft.

Väterfreundlichkeit nützt allen

Die Studie, für die sowohl Geschäftsführungen und Personalverantwortliche als auch berufstätige Väter minderjäh­riger Kinder befragt wurden, liegt der F.A.Z. vorab vor. Auftraggeber ist das Bundesfamilienministerium. „Wer sich nicht um die Wünsche der Väter kümmert, geht das Risiko ein, sie zu verlieren“, mahnt Ministerin Lisa Paus (Grüne). Von einer väterfreundlichen Personalpolitik profitierten alle: die Mutter, die mit dem Kind entlastet wird, die Partnerschaft, weil Aufgaben zu Hause geteilt werden, die Kinder, die mehr Zeit mit ihren Vätern haben – und die Wirtschaft, „denn Mütter können mehr arbeiten, wenn Väter mehr Verantwortung in der Familie übernehmen“.

Aktuell überschätzten Unternehmen ihre Väterfreundlichkeit, heißt es in der Studie. Angebote seien zwar da. „Je­doch ist betriebliche Väterfreundlichkeit nur wirksam, wenn Personalmaßnahmen in eine väterbewusste Unternehmenskultur eingebettet und die An­liegen der Väter in puncto Vereinbarkeit thematisiert und ernst genommen werden.“ Die befragten Väter wünschen sich fast unisono (93 Prozent) mehr Flexibilität, zu welchen Zeiten und von wo aus sie arbeiten. Nicht einmal die Hälfte (44 Prozent) zeigt sich zufrieden mit den aktuellen Arbeitszeitregelungen – obwohl mehr als 60 Prozent bestätigen, dass es bei ihnen im Betrieb flexible Ar­beitszeitmodelle gibt. 40 Prozent der befragten Väter würden gern ihr vertragliches Arbeitspensum reduzieren, 46 Prozent wünschen sich weniger Überstunden.

Wird im Unternehmen danach ge­fragt, wie stark Bedürfnisse der Arbeitnehmer mit Kindern berücksichtigt werden, fallen die Antworten teilweise sehr unterschiedlich aus, je nachdem ob sich Unternehmensvertreter oder Väter äußern. 63 Prozent der Betriebe gaben sich selbst die Note „sehr väterfreundlich“ und weitere 31 Prozent die Note „teilweise väterfreundlich“. Kein Unternehmen stufte sich als väterunfreundlich ein.