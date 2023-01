Start-up Snocks : Der Socken-Millionär

Die Mitschüler von Johannes Kliesch haben es geahnt. Damals, als seine rasante Karriere als Onlineunternehmer nicht in Ansätzen zu erkennen war, wählten sie ihn in einer Abstimmung als denjenigen unter ihnen, der es am ehesten zum Millionär bringt. Es war eine gewagte Prognose, denn Kliesch, Jahrgang 1994, hatte noch keine Ahnung, wohin mit ihm. Er muss schmunzeln, wenn er an den Vorschusslorbeer zurückdenkt. Geld habe er nun wirklich nicht im Kopf gehabt. Und es sollte ja auch noch ein längerer beruflicher Irrweg folgen, der eher für Chaos im Kopf als für einen geraden Karriereweg sprach.

Trotzdem ist Kliesch durchgestartet. Sein Unternehmen Snocks verkauft auf Onlinekanälen derart erfolgreich Socken und Unterwäsche, dass es als eines der „heißesten“ Start-ups gilt – am Sitz in Mannheim ohnehin, aber auch in der Region und darüber hinaus.