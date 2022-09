Aktualisiert am

Selbständigkeit in der Krise

Selbständigkeit in der Krise :

Selbständigkeit in der Krise : Der neue Reiz des Angestelltendaseins

Die Pandemie hat vor allem eine Berufsgruppe hart getroffen: die Selbständigen. Jetzt kommen noch Energiekrise und Inflation dazu. Eine abhängige Beschäftigung erscheint da für viele in einem anderen Licht.

Was passiert mit einem Kahn auf dem Rhein, wenn die Lasten zu hoch sind, der Pegel aber unter null sinkt?“ So beginnt Engelbert Schlechtrimen einen langen Beitrag, den er unter dem Titel „Erklärung der endgültigen Betriebsschließung“ auf Facebook gepostet hat. Der Inhaber der 90 Jahre alten Kölner Traditionsbäckerei und des gleichnamigen Cafés „Schlechtrimen“ macht zu Beginn des kommenden Monats seinen Laden dicht. Als Grund nennt er das „Jonglieren mit Krisen“. Er zählt auf: „Offene Stellen, fehlendes Personal, Schließungen wegen der Corona-Pandemie, extreme Erhöhung der Rohstoffkosten, jetzt die Explosion der Energiekosten und die weitere Kostensteigerung beim Personal. Gleichzeitig stellen wir eine nie gekannte Kaufzurückhaltung fest.“

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge



Rund 30 Jahre lang war Engelbert Schlechtrimen Unternehmer, ebenso wie die Schlechtrimen-Generationen vor ihm. Als „Slow Baker“ – sein Logo ist eine Schnecke – entwickelte er den alteingesessenen Familienbetrieb in eine moderne Richtung weiter, setzte auf Handarbeit, lange Gehzeiten seiner Teige und auf gute Zutaten. In einer Großstadt mit Ernährungstrend in Richtung bewusst, gesund und regional war das lange Zeit eine vielversprechende Strategie. Mittlerweile rechnet sie sich nicht mehr.