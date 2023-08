Aktualisiert am

Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt.“ Das Lied wurde 1930 für die Filmoperette „Die drei von der Tankstelle“ mit Heinz Rühmann komponiert und seitdem vielfach nachgesungen. Mit am bekanntesten sind die Versionen der Comedian Harmonists, vom Baritonsänger Max Raabe und, zum Mitgrölen, von der Rockband Böhse Onkelz. „Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den’s gibt.“

Offenbar gilt das auch für den Beruf, worauf einige Studien hinweisen. Beschäftigten mit Freunden im Beruf geht es insgesamt im Leben besser, sie sind zufriedener, fühlen sich mehr der Firma zugehörig und spüren weniger den Wunsch, das Unternehmen zu wechseln. Freundschaften im Job erhöhen Kreativität und Ideenreichtum, man kooperiert mehr mit Kollegen und ist besser organisiert. Doch Freunde im Job – auch „Frollegen“ genannt – sind nicht nur positiv, wie aktuell eine Forschergruppe von den Universitäten Hohenheim, Köln und Florida gezeigt hat. Die Betroffenen können ihre Doppelrolle als Angestellte und Freund oder Freundin nicht zusammenbringen, was einen innerlichen Konflikt auslöst. Dies belastet sie psychisch, und als Konsequenz reagieren sie unhöflich, grob und unsensibel gegenüber anderen in der Arbeit. Vor allem – was nicht verwundert – gegenüber Nichtfreunden.