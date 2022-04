Risiko Shitstorm : Warum Dax-Chefs sich auf LinkedIn oft zurückhalten

Der russische Angriff auf die Ukraine stellt Topmanager auch in ihrer Kommunikation vor enorme Herausforderungen. Nicht nur Unternehmen mit Geschäften in Russland und der Ukraine geraten zwischen die Fronten, denn Krieg und Sanktionen treffen die gesamte Wirtschaft und sorgen Aktionäre und Kunden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Stellungnahmen von Vorstandsvorsitzenden zu politischen, ökologischen oder sozialen Themen die öffentliche Meinung und das Verhalten von Kunden positiv wie negativ beeinflussen können. Aktienkurse reagieren generell sensibel auf Äußerungen von Vorständen, und soziopolitischer Aktivismus kann dem Unternehmenswert schaden. Haltung ist also immer mit Risiken verbunden. Ihre Kosten können für Unternehmen deutlich höher sein als ihr Nutzen.

Seit Beginn des Krieges ist die Stimmung in sozialen Netzwerken aufgeheizt. Eine klare Haltung wird eingefordert, das Verständnis für „Business as usual“ ist oft gering. Mitarbeiter, Kunden und andere Stakeholder erwarten von Topmanagern mit entsprechender Macht und Reichweite zunehmend die Übernahme einer Vorbildfunktion und moralische Orientierung.

Wie gehen Topmanager mit diesem Spannungsfeld in ihrer öffentlichen Kommunikation hinsichtlich des Ukrainekrieges um? Um diese Frage zu beantworten, habe ich in einer aktuellen Studie die Kommunikation aller Vorstandsmitglieder der 40 Dax-Unternehmen auf dem sozialen Netzwerk Linkedin ausgewertet. Da bisherige Studien sich oft auf Vorstandsvorsitzende beschränken, habe ich bewusst alle Vorstandsmitglieder der Dax-Unternehmen betrachtet, um ein möglichst breites Bild zu zeichnen. Um die Antwort vorwegzunehmen: Eine gewisse Ambivalenz im Umgang mit dem Krieg zeigt sich auch unter den Vorstandsmitgliedern auf Linkedin. Eine Balance zwischen klarer Positionierung und „Business as usual“ erscheint verständlicherweise schwierig.

Nur zehn Manager nennen Russland explizit als Aggressor

Linkedin ist ein wichtiger Kommunikationskanal für Vorstandsmitglieder. Nicht nur die Vorstandsvorsitzenden, sondern Vorstandsmitglieder generell sind auf Linkedin breit vertreten. Von 247 Dax-40-Vorstandsmitgliedern haben 185, also knapp 75 Prozent, ein öffentlich zugängliches Profil. Etwas weniger sind es, betrachtet man nur die 41 Vorstandsvorsitzenden (Zalando hat eine Doppelspitze), von denen 29 (71 Prozent) über ein entsprechendes Linkedin-Profil verfügen. Etwa 65 Prozent aller Profile sind aktive Profile im Sinne dieser Studie, das heißt, es wurde mindestens ein Beitrag im Zeitraum von Mitte Dezember 2021 bis Mitte März 2022 veröffentlicht und es waren Kommentare und Likes seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 vorhanden.