Einstellungsverfahren : Wie sich mit Daten tief in die Persönlichkeit blicken lässt

Alle Menschen sind in der einen oder anderen Weise voreingenommen. Entscheidungsprozesse zeigen das besonders deutlich, wenn man sie statistisch betrachtet. Ein Team um den Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschreibt die irrationalen Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung als eine Art Lärmverschmutzung, die uns davon abhält, den eigentlich wichtigen Ton zu hören.

Die Praxisbeispiele der Forscher geben zu denken: In einem Gericht in Miami gibt der eine Richter 88 Prozent der Anträge auf Asyl statt, ein anderer nur fünf Prozent. Ärzte neigen eher dazu, am Ende eines langen Tages opiumhaltige Schmerzmittel zu verschreiben als mit frischer Kraft am Morgen. Eine Versicherung stellt fest, dass ihre Underwriter bei den Versicherungspolicen bis zu 55 Prozent Varianz in den errechneten Prämien produzieren.

Was Technik bewirken kann

Wir fällen aber nicht nur andere Entscheidungen als unsere Kollegen, wir widersprechen auch unseren eigenen Voten. Gibt man Wein-Testern die gleiche Auswahl an Proben ein zweites Mal, fällt ihr Urteil oft anders aus als in der ersten Runde.

Was diese Verzerrungen im menschlichen Urteil für die Entscheidungsprozesse in der Personalauswahl bedeuten, liegt auf der Hand. Selbst bei identischer Papierform bekommt im Interview der Kandidat die Aufmerksamkeit und schließlich die Position, der am besten zu den – oft unbewussten – Erwartungen und Vorurteilen des Personalentscheiders passt. Fair und unvoreingenommen? Fehlanzeige. Nicht der am besten geeignete Mensch ergattert den Job, sondern der „gefälligste“.