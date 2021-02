Aktualisiert am

„Jasager sind immer in Gefahr, sich selbst aufzugeben“

Anbiedern beim Chef : „Jasager sind immer in Gefahr, sich selbst aufzugeben“

Schleimer können die Atmosphäre am Arbeitsplatz vergiften. Wie soll man dem als Kollege begnen? Psychologe Peter M. Jung über den richtigen Umgang mit Jasagern.

Wenn beim Chef geschleimt wird, ist das Arbeitsklima in Gefahr. Bild: Picture-Alliance

Schleimer werden meistens ertragen, aber selten mit ihrer Schleimerei konfrontiert – ist das der richtige Weg?

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Beim Thema Schleimen kommen schnell Aggressionen ins Spiel, auch Neid und womöglich Gerüchte. Da wird schnell mit den Augen gerollt, und es wird emotional. Außerdem ist die Rhetorik oft toxisch – das sieht man schon am Begriff Schleimer, das ist ja im Grunde ein niederes Lebewesen. Da muss man aufpassen, weil ein Team sonst auseinanderbrechen kann. Am Ende kommt es darauf an, wie kompetent es bei der Lösung von Konflikten ist.