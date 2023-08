Aktualisiert am

Zen-Meditation für Chefs : „Das Entscheidende an der Krise ist, dass man sie überlebt“

„Ich bin ein unternehmerischer Typ“: In seiner 1988 gegründeten Kommunikationsagentur Kohtes und Klewes war Paul J. Kohtes, Jahrgang 1945, mehr als 30 Jahre aktiv. Mit jungen Berliner Gründern rief er 2014 „7Mind“ ins Leben, nach eigenen Angaben mit mehr als zwei Millionen Nutzern Deutschlands meistgenutzte Meditations-App. Bild: Marcus Simaitis

Herr Kohtes, Sie haben schon seit Jahrzehnten viel Einblick in die deutschen Führungsetagen. Wie kam es dazu?

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Ich habe als Inhaber meiner damaligen Kommunikationsagentur Kohtes & Klewes viele Top-Führungskräfte kennengelernt und sie unter dem Mantel der Kommunikationsberatung auch gecoacht. Warum ich einen so engen persönlichen Zugang bekommen habe, weiß ich selbst nicht. In Konzernen ist das eigentlich schwierig, weil alles stark reglementiert ist. Ich habe wohl etwas, dass mir solche Leute etwas anvertrauen, was sie vielen anderen nicht anvertrauen.

Welchen Eindruck von der Gefühlswelt der Führungskräfte haben Sie?