Grenzenlose Mitarbeiternot : Wie die Bahn im Ausland Mitarbeiter sucht

Der demographische Wandel bereitet der Deutschen Bahn ernsten Kummer. Stand jetzt fehlen ihr für 2020 rund 2300 Lokführer, 2000 Fahrdienstleiter für die Stellwerke und 1000 Instandhalter für die Werkstätten. Für die kommenden Jahre ist die Prognose noch erschreckender: All das sonstige Personal, das noch gebraucht wird miteingerechnet, will der Konzern rund 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Denn nicht nur die Babyboomer gehen nach und nach in Rente. Die Bahn will auch kräftig wachsen. Der Personalbedarf entspricht daher ungefähr der Hälfte der derzeitigen Belegschaft.

Wie gewaltig die Anstrengungen sind, neue Leute zu gewinnen, dafür steht sinnbildlich ein Termin, den der Bahn-Personalvorstand Martin Seiler an diesem Freitag im baden-württembergischen Kornwestheim wahrnahm. Verfolgt von Kameras zog er eine orangefarbene Bahnerweste über, setzte den passenden Schutzhelm auf und stellte drei angehende Lokführer aus Spanien der Presse vor. Es sind drei von 29 neuen Auszubildenden, die im Rahmen einer neuen Rekrutierungs-Offensive in Spanien verpflichtet wurden. Künftig sollen sie in Deutschland Güterzüge steuern. Das spanische Programm zeige, „dass es richtig ist, bei der Personalgewinnung neue Wege zu gehen“, sagte Seiler.

Frei nach dem Motto: Was andere können, können wir auch. Denn großen Ärger muss es dem Bahn-Konzern bereitet haben, als die Schweizer Bahn im vergangenen Jahr gezielte Werbeanzeigen in süddeutschen Stellenportalen schaltete, um deutsche Lokführer abzuwerben (hier bitte Link einfügen). Auch wenn Seiler versichert, es hätten sich gerade mal fünf Kollegen für die Stellen im Nachbarland interessiert – derzeit ist für die Bahn schlicht jeder einzelne Mitarbeiter wertvoll. Auch über Abwerbeversuche des britischen Konkurrenten National Express war im vergangenen Jahr berichtet worden.

„Dort ist das ein Beruf, in dem nur Frauen gefragt sind“

Im Fall der spanischen Lokführer-Anwärter gibt es nun zur Abwechslung mal einen Erfolg zu vermelden. Satte 11.000 Bewerbungen seien in Spanien für die 29 Stellen eingegangen, berichtet Seiler in Kornwestheim. Kein Wunder: Für eine Lokführerausbildung müssten die jungen Menschen in ihrer Heimat mehr als 20.000 Euro hinblättern. Die Bahn dagegen rollt ihnen den roten Teppich aus: Der Sprachkurs ist inklusive, der Konzern hilft bei der Wohnungssuche. In Kornwestheim etwa sind die Neuankömmlinge in einem Wohnheim untergebracht, das ihnen über einen Kooperationspartner der Bahn vermittelt wurde. Die so genannte Funktionsausbildung (also eine verkürzte Quereinsteiger-Ausbildung) in den Triebfahrzeugführer-Beruf und eine anschließende Übernahme sind ebenfalls garantiert. Bei Bedarf helfen den Neu-Azubis in der Anfangszeit auch Sozialarbeiter, etwa bei Behördengängen oder Arztbesuchen.

Auch abseits der Spanien-Offensive sind die Anstrengungen riesig, auf dem leergefegten Arbeitsmarkt überhaupt noch Mitarbeiter zu finden. Eine neue „Cross Border Einheit“ versucht seit kurzem, in ganz vielen Ländern Personal zu finden, vor allem in Griechenland, Italien, Serbien, Nordmazedonien und Rumänien. In Spanien hat schon die nächste, 30 Personen starke Ausbildungsklasse ihren Kurs begonnen. In Bayern sind kürzlich 20 Mitarbeiter aus Rumänien angekommen, die im Regionalverkehr tätig sind. Sogar für Rekrutierungen außerhalb Europas sei die Bahn offen, sagt Seiler und berichtet von losen Gesprächen mit Jordanien. Zusätzlich qualifiziert die Bahn im Rahmen des so genannten Teilhabechancengesetzes in Deutschland Langzeitarbeitslose – als Servicekräfte an Bahnhöfen etwa oder als Reinigungskräfte.

Mit Seiler im Schlepptau und einem Ausbilder neben sich, dürfen die drei neuen Mitarbeiter aus Spanien an diesem Freitag zum ersten Mal ein paar Meter weit eine Cargo-Lok steuern. Albar Garcia Tagle, 39 Jahre alt und aus Madrid sitzt noch etwas ratlos vor den vielen Schalthebeln. Eigentlich hat er mal Pharmazie studiert, in Spanien aber keine Arbeit gefunden. „Dort ist das ein Beruf, in dem nur Frauen gefragt sind“, sagt er. Sein Abschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt. Für Züge hat er sich zuvor eigentlich nicht interessiert, sagt er, er habe vor allem „einen festen Job“ gesucht. Mittlerweile aber habe sich eine gewisse Begeisterung für die großen Loks bei ihm eingestellt. Jedenfalls strahlt er, nachdem er – noch etwas ruckelig – das Triebfahrzeug wieder sicher im Bahnhof zum Stehen gebracht hat.