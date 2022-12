Personalmangel in Deutschland : Die Überarbeiteten

Die Leute von der Berliner Stadtreinigung (BSR) haben alle Hände voll zu tun. „Es muss schon zack, zack gehen“, sagt Pascal Zimmer, Tourenmeister der Entsorgungsgesellschaft. Zeit haben die Müllmänner, die man längst eigentlich nicht mehr so nennt, nicht zu verlieren. Sie arbeiten im Akkord, fast immer im Laufschritt, ziehen häufig chaotisch befüllte Tonnen und Container aus den Berliner Innenhöfen, wuchten sie über so manche Schwelle, bis zu den Greifarmen des Müllwagens, die den Rest erledigen.

Das Ganze dauert keine zwei Minuten. Zum Verharren bleibt keine Zeit. Mit 6000 Beschäftigten, vier Höfen, einem Müllheizkraftwerk und zwei Biogasanlagen ist die BSR das größte kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Und dieses Unternehmen hat vor allem ein Problem: zu wenig Personal, nicht nur an Müllwerkern.

Damit ist die Entsorgungsgesellschaft nicht allein. Personal fehlt in Deutschland überall, was mit dem Ende der Corona-Lockdowns dieses Jahr erst richtig offenbar wurde. Zwar klagt die Wirtschaft schon seit Jahren über den Mangel an Fachkräften. Doch geht es jetzt nicht mehr nur darum. Es geht um eine ganz grundsätzliche Personalknappheit in Deutschland: Arbeitskräfte fehlen im Hotel- und Gaststättengewerbe, an den Werkbänken, in Schulen. Überall. Auch Stellen mit jedweder Querschnittsfunktion sind nicht mehr leicht zu besetzen.

Nach der jüngsten Bestandsaufnahme des arbeitgebernahen IW Köln klagt inzwischen jeder zweite Betrieb im Land über offene Stellen, die schwierig zu besetzen sind. Wir haben uns bei Unternehmen in mehreren deutschen Städten umgehört, wie sie um Personal ringen – und wie sich der Mangel an zusätzlichen Kollegen auf diejenigen auswirkt, die nun die ganze Arbeit machen müssen.

Langwierige Suche nach passenden Mitarbeitern

Berlin. Pascal Zimmer hat als Müllwerker hinten auf dem Müllwagen angefangen, dann als Kraftfahrer die fast zehn Meter langen Wagen millimetergenau durch die engen Berliner Seitenstraßen navigiert. Heute ist er Tourenmeister, koordiniert und plant die Touren – ab 5.30 Uhr morgens, häufig genug fallen Änderungen an. „Dann kommen Krankmeldungen rein oder auch kurzfristige Urlaubsanträge“, sagt er. Um 6 Uhr rollen die Müllwagen vom Hof.

Seit Monaten fährt die Stadtreinigung an sechs Tagen die Woche, die Kollegen schieben Überstunden. „Die Personaldecke ist dünn“, sagt Zimmer. „Sind viele krank, fallen Touren aus. Die aber müssen nachgeholt werden, auch samstags.“ Immer wieder springt er spontan ein, damit es überhaupt weitergeht, als Müllwerker oder Kraftfahrer, obwohl er so oder so schon alle Hände voll zu tun hat und selten nach geregelter Arbeitszeit nach Hause kommt.

München. Seit etwa einem halben Jahr sucht Benedikt von Bary einen oder eine Junior Accountant. Das ist das, was man früher einmal Buchhalter nannte. Bary ist Vizepräsident bei Pelion Green Future, einer Investment-Gesellschaft der von Alexander Samwer und Jeremias Heinrich gegründeten Arvantis-Gruppe. Das Unternehmen hat sich auf Investitionen im Bereich von grüner Energie und Technologie spezialisiert und sucht nicht nur nach neuen Investitionsmöglichkeiten und Beteiligungen, sondern auch nach Personal. „Es wird immer schwieriger, Positionen mit spezialisierten Profilen zu besetzen, ganz egal, ob es sich um Software-Entwicklung, Marketing oder Accounting handelt“, berichtet Bary. Das sei für viele Start-ups eine Herausforderung, vor allem, weil sie gerade in diesen Bereichen mit klassischen Industrieunternehmen konkurrierten, die vielfach besser bezahlten.