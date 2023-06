Nur noch Studierende : Bayern LB stoppt Bankkaufmann-Ausbildung

Die Bayern LB will in diesem Jahr etwa 50 Mitarbeiter neu einstellen, während das mehrjährige Personalabbauprogramm zu seinem endgültigen Abschluss kommt. Zugleich plant die Bank, die Ausbildung von Bankkaufmännern und -frauen zu beenden. Stattdessen wird sie die Zahl der Trainees und Dual-Studierenden erhöhen.

„Die Bayern LB wird jetzt wieder sichtbarer bei Einstellungen werden, da wir Stellen aufgrund von Renteneintritt und Fluktuation neu besetzen müssen“, sagte Benedikt Haas, der Personal und Unternehmensentwicklung leitet. Hinzu kämen noch zusätzliche Arbeitsplätze, die die Bayern LB gezielt in Wachstumsbereichen schaffen wolle. Derzeit sucht die Bank laut Haas unter anderem Mitarbeiter für Compliance, Regulatorik, IT und Vertrieb. Allerdings sei es im aktuellen Umfeld schwierig, Personal für einige Bereiche zu finden.

„Viele verlassen uns am Ende trotzdem, um doch noch zu studieren“

Das deckt sich mit den Aussagen anderer Banken. Tino Benker-Schwuchow, bei BNP Paribas in Deutschland verantwortlich für Personal, sprach vor Kurzem von einem „War for Hands“. Die Zahl der von Banken, Kreditinstituten und Fintechs in Deutschland öffentlich ausgeschriebenen Stellen belief sich allein im ersten Quartal auf 36.973, wie Daten der Berliner Index Gruppe zeigen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) meldete am Montag, dass 42,2 Prozent der deutschen Unternehmen über Mangel an Fachpersonal klagen.

Um den Bedarf an bestimmten Mitarbeitern zu decken, will die Bayern LB laut Haas die Zahl der Dual-Studierenden und Trainees in diesem Jahr auf etwa 60 erhöhen, verglichen mit rund 40 im vergangenen Jahr. Keine Rolle in den Planungen spielt die Ausbildung von Kaufmännern und -frauen, die nächstes Jahr auslaufen wird. „Zum einen sind Recruiting und Betreuung dieser Auszubildenden sehr aufwendig, und viele verlassen uns am Ende trotzdem, um doch noch zu studieren“, sagte Haas. Zum anderen entspreche diese Ausbildung mit Fokus auf Privatkundengeschäft und Filialbetrieb nicht mehr dem Bedarf der Bank.