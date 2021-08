TikTok-Videos für den Chef : Die Mitarbeiter als Influencer

Viele Arbeitgeber wünschen sich, dass ihre Beschäftigten sie in den sozialen Medien in Szene setzen. Für manche Berufstätige eine spaßige Abwechslung. Andere stört das gewaltig.

Chiara Monteton nimmt ihre rund 40.000 Follower regelmäßig mit auf die Dächer Bochums – jedenfalls virtuell, mithilfe ihres Smartphones. Ob im Schmutz liegend beim Abriss von Schieferplatten, auf dem Dach mit Bohrer in der Hand oder seriös mit Brille im Büro: Mit solchen Bildern inszeniert sich die Dachdeckerin auf Instagram. Als junge Frau im Handwerk sticht die 25-Jährige hervor. Auf dem sozialen Netzwerk repräsentiert sie nicht nur einen ganzen Berufsstand, sondern auch das elterliche Unternehmen.

Doreen Dormehl Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge

„Über Baustellen hört man immer Vorurteile: Die sind alle um zwölf Uhr betrunken, da laufen nur Idioten rum. Oder du hast das andere Ex­trem: die Handwerk-Werbekampagne, in der das alles sehr heroisch dargestellt wird“, sagt Monteton. Irgendwo dazwischen liege die Wahrheit, die sie versuche abzubilden. Die junge Frau ist zur Influencerin für ihre Zunft avanciert. Im Story-Format, also in 15 Sekunden langen Bild- und Videosequenzen, zeigt sie die Höhen und Tiefen des Berufsalltags – und vor allem die des Alltags von Auszubildenden, zu denen sie bis vor Kurzem gehörte: Erkenntnisse aus der Berufsschule, das Rumalbern mit Kollegen, das Schuften bei Regenwetter.

Einblicke, wie sie Chiara Monteton auf Instagram gewährt, sind für Unternehmen wertvoll; viel authentischer, als sie auf offiziellen Firmen-Websites gezeigt werden könnten. Immer mehr Arbeitgeber entdecken deshalb Social Media für sich und nutzen die Plattformen als Marketingtool oder als Stellenmarkt. Und ihre eigenen Mitarbeiter als Botschafter und Aushängeschilder. Auf dem Statistikportal Statista lässt sich eine Umfrage des Medienunternehmens „Social Media Examiner“ aus dem Jahr 2021 unter mehr als 4000 Marketingverantwortlichen auf der ganzen Welt nachlesen. Demnach nutzen 93 Prozent der Befragten Facebook in ihrem Unternehmen. Die Foto-App Instagram wurde von 78 Prozent verwendet; 72 Prozent gaben an, ihre Präsenz dort ausbauen zu wollen.

„Wir müssen da sein, wo unsere künftigen Azubis stecken“

Chiara Monteton postet im Namen des Familienunternehmens ihrer Eltern, das sie womöglich eines Tages übernehmen möchte. Mit ihren Beiträgen fing sie am Ende ihres ersten Ausbildungsjahres 2019 an. „Eigentlich hatte ich nur drei schöne Bilder von mir auf dem Dach, die ich hochladen wollte“, erinnert sie sich. Doch schnell fand sie Spaß daran, regelmäßig in den sozialen Medien aktiv zu sein. Frauen im Handwerk sind immer noch selten. Der Gesamtanteil von Frauen in der Dachdecker-Ausbildung lag laut Dachdeckerverband 2020 bei 2,03 Prozent. „Also warum nicht zeigen, dass wir das auch können?“, sagt Monteton.

Ins Handwerk kam sie über Umwege. Nach einem Studienabbruch machte sie im elterlichen Betrieb eine verkürzte Ausbildung zur Bürokauffrau. Der Höhepunkt bei der Arbeit? „Rausfahren auf die Baustelle!“ Schließlich sattelte sie noch eine Ausbildung zur Dachdeckerin obendrauf. Ihre Aktivität auf Instagram ist zeitaufwendig; etwa zwei Stunden täglich verbringt sie damit, Bilder zu bearbeiten, Erklärungen für ihre Videos zu schreiben und Kommentare zu beantworten. Am Influencer-Dasein gefällt ihr vor allem, wenn sie Rückmeldungen bekommt.