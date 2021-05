Karrierenetzwerk LinkedIn : Wird’s hier persönlich?

Nutzerinnen berichten von Dating-Anfragen in ihrem Posteingang, in Kommentarspalten werden andere Mitglieder im Streit auch mal ungefragt geduzt und als „Idiot“ abgestempelt, die Existenz des Coronavirus wird geleugnet, in einem Kommentar sogar der Holocaust: Was sich nach Inhalten anhört, die zu Facebook passen, findet sich inzwischen auch auf LinkedIn.

Das 2002 in den Vereinigten Staaten gegründete Netzwerk wächst und wächst, insbesondere seit der Übernahme durch Microsoft im Jahr 2016. Mehr als 756 Millionen Nutzer zählt LinkedIn auf der ganzen Welt, 16 Millionen davon im deutschsprachigen Raum – drei Millionen mehr als noch 2019. Gestartet als Karrierenetzwerk, auf dem vor allem Stellensuchende ihre Lebensläufe posten, gibt es seit einigen Jahren auch einen Facebook-ähnlichen Newsfeed, Hashtags, Like- und Share-Buttons und sogenannte Business-Influencer.