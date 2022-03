Lektüre als Karriere-Booster : Wie lese ich mehr als 50 Bücher im Jahr?

In Zeiten der Digitalisierung wird oft das Ethos des lebenslangen Lernens bemüht. Es reicht nicht mehr, im Laufe der Schullaufbahn und des Studiums erworbene Fähigkeiten einzusetzen. Für eine erfolgreiche Karriere ist konstante Weiterbildung nötig. So schreibt etwa Martin Wollmann, jahrelang in der Führungsetage von Lidl Österreich aktiv, in einem viel gelesenen Artikel auf Linkedin über das Lesen: „Viele erfolgreiche CEO’s lesen 50 Bücher im Jahr. Und du?“

Wollmann schlägt dabei in eine Kerbe, die im angelsächsischen Raum schon seit der Popularisierung des Internets bespielt wird. Lebenslanges Lernen wird hier mit dem Lesen von Bücher gleichgesetzt. Oft gründet sich der Gedanke auf eine Aussage des erfolgreichen Investors Warren Buffett: „Lesen Sie jeden Tag 500 Seiten. So funktioniert Wissen. Es baut sich auf, wie Zinseszinsen. Sie alle können es machen, aber ich garantiere Ihnen, dass es nicht viele tun werden.“ Buffett ist mit dieser Haltung nicht allein: Auch Mark Zuckerberg sagt von sich selbst, dass er mindestens alle zwei Wochen ein Buch liest. Aus dieser anekdotischen Evidenz leiteten viele auf Produktivität und Karriere fokussierte Blogs ab, dass regelmäßiges Lesen Teil einer erfolgreichen Karriere sein müsse. Wenn Elon Musk sagt, er habe das Raketen bauen aus Büchern gelernt, dann muss Lesen (zumindest zum Teil) hinter seinem Erfolg stecken.