Langzeitarbeitslose : Zurück ins Arbeitsleben

Langzeitarbeitslose gelten als die Sorgenkinder des Arbeitsmarktes. Doch im konjunkturell guten Jahr 2019 haben einige von ihnen den Einstieg zurück in eine feste Beschäftigung geschafft: 124.000 waren es, glaubt man Daten der Arbeitsagentur.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Welche Berufe diese Menschen am häufigsten machen und was sie verdienen – damit haben sich jetzt die Arbeitsagentur und das Gehaltsvergleichsportal Gehalt.de in einer großen Auswertung beschäftigt. Den Ergebnissen zufolge, die der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegen, werden die meisten Langzeitarbeitslosen Helfer in der Lagerwirtschaft. Am zweithäufigsten ist ein Berufseinstieg als Reinigungskraft, danach folgt eine Beschäftigung als Verkaufshelfer oder Verkaufshelferin.