Corona-Pandemie : Kinder-Quarantäne als Karrierebremse

Nicht nur die Nachrichten der Erwachsenen dominierte das Thema „Corona-Quarantäne“ Anfang dieser Woche. Auch die Kindernachrichtensendung „Logo“ des ZDF schaltete ins Wohnzimmer der zehn Jahre alten Marie, die seit fast zwei Wochen am heimischen Wohnzimmertisch lernen muss, nachdem ein positiver Corona-Fall in ihrer Klasse aufgetreten war. Marie erzählte, wie schwer es sei, die Freunde zwei Wochen lang nicht zu sehen, die neue Klasse nach dem Wechsel an die weiterführende Schule erst einmal gar nicht betreten zu dürfen. Dabei habe sie mehrfach Coronatests gemacht, die alle negativ waren. Bislang spielte das kaum eine Rolle, erst nach Ablauf von 14 Tagen darf Marie wieder ins Klassenzimmer.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge



Denn das „Freitesten“ für Schul- und Kitakinder – das erlaubte jedenfalls an Maries Wohnort das zuständige Gesundheitsamt nicht. Das soll sich nun ändern, wie es die Gesundheitsminister der Länder am Montag als neue Leitlinie festgelegt haben. Seit ihrem Treffen ist klar, dass in Schulen nur noch diejenigen Kinder in Quarantäne sollen, die unmittelbare Sitznachbarn eines infizierten Kindes sind, nicht mehr komplette Klassen. Jedenfalls, wenn die Hygieneregeln eingehalten wurden. Symptomfreie Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, sollen diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Auch in Kitas soll mit mehr Augenmaß vorgegangen werden und das Freitesten nach fünf Tagen möglich sein.

Der Beschluss soll den Gesundheitsämtern als Orientierung dienen, die letzte Entscheidungshoheit darüber, wer wie lange in Quarantäne muss, treffen aber weiter die Sachbearbeiter vor Ort. Schon jetzt gibt es Stimmen, die bezweifeln, ob die neuen Regeln einen großen Unterschied bewirken und die befürchten, der derzeit herrschende Flickenteppich an Regeln könne erhalten bleiben. Der Landesvorsitzende des Verbands für Bildung und Erziehung NRW, Stefan Behlau, etwa sagte dem WDR, es bleibe noch abzuwarten, ob die Leitplanken der Gesundheitsminister so für die Schulen auch umsetzbar seien. In seinem Bundesland hätten die Regeln ja auch bislang schon einfacher sein sollen, das habe aber in der Umsetzung nicht funktioniert.

Für Unternehmen und Angestellte herausfordernd

Betroffen von häufigen Quarantänen sind nicht nur die Kinder selbst, sondern auch berufstätige Eltern, die Homeschooling und Betreuung übernehmen müssen. Das ist haben auch die Personalabteilungen gemerkt. „Die Betreuung von Kindern in der Pandemiezeit ist sowohl für Unternehmen als auch für Angestellte mit Kindern im schulpflichtigen Alter oder jünger eine große Herausforderung“, sagt Ralf Steuer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Obgleich die Betreuung ihrer Kinder im Prinzip allein Sache der Arbeitnehmer sei, hätten Unternehmen in den letzten 18 Monaten „höchstmögliche Flexibilität gezeigt“. Gemeinsam mit den betroffenen Angestellten würden individuelle Lösungen gefunden, um Eltern zu entlasten und gleichsam die Arbeitsleistung sicherzustellen. Auch seitens der Politik seien gesetzliche Sonderregelungen während der Coronapandemie auf den Weg gebracht worden.

„Grundsätzlich müssen Eltern nicht weiter arbeiten, wenn sich ihr Kind bis zum Alter von zwölf Jahren in Quarantäne befindet“, sagt Saskia Steffen, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. „Für gesetzlich Versicherte gibt es die Möglichkeit, Kinderkrankengeld zu erhalten.“ Dieses gibt es derzeit pro Jahr, Kind und Elternteil für maximal 30 Tage, 60 Tage sind es für Alleinerziehende. Eltern bekommen grundsätzlich 90 Prozent des ausgefallenen Nettoeinkommens, der Anspruch ist aber auf 70 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze von aktuell 112,88 Euro pro Tag begrenzt. Privat Versicherte können eine Entschädigung wegen Kinderbetreuung für Kinder bis zu zwölf Jahren nach dem Infektionsschutzgesetz geltend machen, erklärt Steffen weiter. Bei diesem bekämen Arbeitnehmer bis zu sechs Wochen 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls ersetzt, höchstens aber 2016 Euro. Ab der siebten Woche müssen Arbeitnehmer den Anspruch selbst bei der zuständigen Behörde geltend machen. Insgesamt gibt es die Entschädigung wegen Kinderbetreuung nach dem Infektionsschutzgesetz für maximal 10 Wochen pro Elternteil. „Arbeitgeber können vor dem Erhalt der Entschädigung allerdings verlangen, dass ihre Arbeitnehmer Zeitguthaben und Urlaub aus dem Vorjahr verbrauchen.“