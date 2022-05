KfW-Gründungsmonitor : Jüngere Frauen gründen öfter

Ifo-Präsident Fuest : „Anzeichen für eine Rezession sind derzeit nicht sichtbar“

Das wichtige Konjunkturbarometer ist im Mai um 1,1 Punkte auf 93 Zähler gestiegen. Doch der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China lassen die Unternehmen weiter skeptisch in die Zukunft blicken.