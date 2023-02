Karneval in der Arbeitswelt : Die Grenzen der Narrenfreiheit

Verkleidet ins Hamburger Büro? Ungefragte Bützje im Kollegenkreis? An Karneval denken manche leider, so etwas sei total okay.

Wenn Jörg Abel seine Urlaubstage verplant, ist die Woche um Rosenmontag fest im Terminplan verankert. Hauptberuflich arbeitet der 48-Jährige bei einer Krankenkasse in Frankfurt am Main, ehrenamtlich ist er leidenschaftlicher Fastnachter – nicht nur in der heißen Phase: Seit 2015 ist er im Mainzer Carneval-Verein (MCV) aktiv, seit September 2022 sitzt er als Schriftführer im Vorstand.

Das Ehrenamt bringt mehr mit sich als nur Feiern und Konfetti. Der MCV ist der älteste Fastnachtsverein in Mainz, organisiert den Mainzer Rosenmontagszug und gemeinsam mit anderen Vereinen die bekannte Fastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Abel selbst wirkt an den bekannten Motivwagen für den Umzug mit, seit den Vorstandswahlen kommen für ihn die regelmäßigen Vorstandstreffen hinzu. „Das war durchaus anspruchsvoll, wenn man sich vor Augen hält, dass wir uns abends um 19 Uhr treffen und oftmals erst gegen Mitternacht fertig sind“, sagt er. Sein Job habe jedoch immer Vorrang: „Keiner von uns hat sich dafür freigenommen. Das macht man abends in seiner Freizeit.“

Dass sich berufstätige Jecken und Narren wie Jörg Abel Urlaub nehmen müssen, wenn sie den Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“ feiern wollen, ist bundesweit eher die Regel als die Ausnahme. Denn der Rosenmontag ist kein gesetzlicher Feiertag – auch nicht in den Karnevalshochburgen, wo er als „Brauchtumstag“ gilt. „Der Begriff hat keine rechtliche Bedeutung und ist anders als ein Feiertag kein Tag, an dem der Mitarbeiter einfach so zu Hause bleiben kann“, erklärt Volker Görzel, der in Köln als Fachanwalt für Arbeitsrecht tätig ist. Zwar ist es in Köln oder Mainz üblich, dass die meisten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern am Rosenmontag freiwillig freigeben. Einen grundsätzlichen Anspruch darauf haben Arbeitnehmer allerdings nicht.

„Der Betriebsablauf darf durch Kostümierungen nicht gestört werden“

Anders sieht es aus, wenn der Chef seinen Mitarbeitern regelmäßig und ohne Vorbehalt einen freien Tag am Rosenmontag schenkt. Als Faustformel gilt: Passiert das mindestens drei Jahre in Folge, entsteht eine sogenannte „betriebliche Übung“ – und die Mitarbeiter können in Zukunft auf die Freistellung an Karneval zählen, ohne einen Urlaubstag opfern zu müssen.

Dieses Gewohnheitsrecht gilt auch für neue Mitarbeiter und kann selbst nach einem Wechsel in der Chefetage nicht ohne Weiteres aufgehoben werden. Dass in den vergangenen beiden Jahren ausnahmsweise auch am Rosenmontag gearbeitet wurde, weil der Karneval pandemiebedingt ausfiel, fällt nicht ins Gewicht: „Corona hat diese betriebliche Übung nicht unterbrochen“, so Görzel. Wer vor der Pandemie regelmäßig an Rosenmontag freihatte, könne auch in diesem Jahr darauf zählen.

Die betriebliche Übung gilt allerdings nicht automatisch an allen Standorten eines Unternehmens. So ist es etwa erlaubt, dass die Mitarbeiter in Mainz am Rosenmontag freihaben, während die Kollegen in Hamburg arbeiten müssen – ähnlich wie bei gesetzlichen Feiertagen, die nur in bestimmten Bundesländern begangen werden. Relevant ist das insbesondere für Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einer der Karnevalshochburgen haben, aber bundesweit tätig sind. Denn während sich die Karnevalsregionen im Ausnahmezustand befinden, laufen die Geschäfte anderorts weiter.

Damit das glattläuft, ist Vorbereitung nötig, erzählt Friedrich Pautasso: Er leitet die Personalabteilung des Versicherungskonzerns Gothaer, der seinen Hauptsitz mit rund 3000 Mitarbeitern in Köln hat, aber auch Standorte in anderen Städten betreibt. Während die Kölner Belegschaft größtenteils freihat, läuft der Arbeitsalltag in Berlin oder Hamburg unbeirrt weiter. „Nicht alle sind Karnevalsenthusiasten. Kolleginnen und Kollegen, die hier am Standort Köln arbeiten wollen, können das tun“, so Pautasso. Auf sie und auf die Mitarbeiter an den auswärtigen Standorten ist das Unternehmen angewiesen, damit das Anrufaufkommen im Kundenservice bewältigt werden kann. Wie viele Mitarbeiter an den Karnevalstagen gebraucht werden, zeigen Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren. „Das ist ein eingespielter Ablauf“, sagt Pautasso. „Es laufen frühzeitig die Abfragen innerhalb der Kundenservice-Einheiten: Wer will Karneval feiern und wer nicht?“ Zur Not könne auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden.